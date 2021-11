Třída, která pomalu vymírá. Auta do města jsou ohroženým druhem, tato ještě koupíte

Prodeje miniaut

Miniauta patří na českém trhu již poměrně tradičně mezi nejméně oblíbenou kategorii aut. Od ledna do října podle Svazu dovozců automobilů (SDA) koupili Češi 2772 vozidel v tomto segmentu. Nejoblíbenější je dosluhující Toyota Aygo, následují Hyundai i10 a Suzuki Ignis. Všechny modely se ale prodávají jen ve stovkách kusů. A stále se ještě ze skladových zásob prodalo devět desítek Škod Citigo, třebaže do výroby už přes rok zadat nejde.

Prodeje miniaut v Česku - leden až říjen 2021

1. Toyota Aygo 656 ks 2. Hyundai i10 627 ks 3. Suzuki Ignis 475 ks 4. Citroën C1 202 ks 5. Fiat Panda 201 ks 6. Peugeot 108 179 ks 7. Kia Picanto 146 ks 8. Fiat 500/500e 97 ks 9. Škoda Citigo 92 ks 10. Volkswagen up! 87 ks 11. Dacia Spring Electric 10 ks

Pokud se ptáte, proč jsou vlastně miniauta ohrožená, je to často kvůli flotilovým emisím CO2 a případným pokutám za jejich překročení. Ve třídě nejmenších aut jsou tradičně menší marže a automobilkám se nevyplácí příliš investovat do hybridních technologií, jako je tomu u větších aut - cena by pak byla příliš vysoká, a tudíž i nepřijatelná pro koncového spotřebitele. Ostatně stačí se podívat na aktuální ceny nejmenších elektromobilů atakující přinejlepším půlmilionovou hranici. Třeba v Česku bez dotací je to suma, za niž se dá koupit klidně rodinné kombi o dvě třídy výše. Dovolit si tak nabídnout nehybridní miniauto může třeba Toyota, která má kvůli hybridům nízký průměr za celou značku, a Aygo ho tedy zvedne spíše nepatrně.