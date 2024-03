Držet krok sám se sebou je to nejtěžší. Test Mercedesu-Benz Třídy E All-Terrain

Kombík Třídy E od třícípé hvězdy si jde pořídit v nejuniverzálnější verzi pod označením All-Terrain, která má nejen pohon všech kol, ale také vzduchové odpružení na všech kolech jako součást standardní výbavy. Plug-in hybrid ujede v reálném světě na elektřinu přes 80 kilometrů.

Proč mít "obyčejný" kombík, když můžete mít ještě univerzálnější, pohodlnější a navíc líbivější? Mercedes‐Benz Třídy E ve variantě All‐Terrain se od standardního prostorného premianta liší v několika dost podstatných detailech.

Podvozek varianty, která má standardně pohon všech kol, se zvýšil o 35 milimetrů a také dostal kolem karoserie oplastování, které ho chrání v lehčím terénu. Kdo se bojí, že by nárazník podrápal od větví například při jízdě k chalupě, bude v dobrodružnějším "Éčku" klidnější.

Zdaleka největší výhodou tohoto modelu je ale adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách. "Éčko" umí dokonale vyhladit nerovnosti silnice a konejšit posádku příkladně pohodlnou jízdou. Právě tato položka je ostatně součástí sériové výbavy pro model All-Terrain.

Precizně zpracovaná kabina je vizuálně velmi přitažlivá. V Mercedesu si vyhráli s důmyslným osvětlením, a tak to tu v noci působí velmi útulně. Zejména sedadla jsou prvotřídní.

Uvnitř je ultramoderní. Rozměrný skleněný panel je současně také obřím dotykovým displejem, značka tomuto prvku říká Hyperscreen, protože novinkou je samostatný displej také přímo před spolujezdcem. Ten si na své obrazovce může nastavovat různé funkce, kontrolovat, zda řidič jede podle navigace správně.

Také by mohl díky streamovacím platformám sledovat třeba filmy, kdyby tato možnost ale nebyla během jízdy nedostupná, aby na obrazovku nekoukal také řidič a kvůli tomu se nedostatečně věnoval řízení. Lze si i natáčet vlastní videa a pořizovat selfie.

Pro variantu All‐Terrain sice nejsou k dispozici všechny motory, které může mít standardní kombík. Základem je naftový čtyřválec 220 d, který cenou začíná na částce 1 824 680 korunách, vrcholnou možností je benzinový třílitrový šestiválec pro fajnšmekry, ten ale vyjde minimálně na 2,2 milionu.

A pak je tu třetí možnost, ideální pro zákazníky, kteří koketují s myšlenkou, že by rádi elektrifikovaný model, ale zároveň mají rádi pocit, že "kdyby něco", pořád se mohou spolehnout na spalovák. Ve městě se pohybují na elektrický pohon, na dlouhých cestách mohou uhánět na standardní palivo a nezaobírat se hledáním nabíječek.

Jde o extrémně schopnou plug‐in hybridní variantu 300 de. Výhodou tohoto ústrojí je fakt, že díky baterii o 25,4 kWh a elektromotoru o výkonu 95 kW zakomponovaném do devítistupňové automatické převodovky auto ujede čistě na elektřinu podle tabulkových hodnot až 101 kilometrů. I proto Mercedes tvrdí, že lze jezdit za 0,6 litru nafty na sto. S plnou nádrží nafty pak bez obav ujede více než 900 kilometrů.

Tabulková čísla nejsou úplně mimo realitu, my jsme na přelomu února a března zvládali trasu na elektřinu minimálně 84 kilometrů. V létě by to tedy mohlo být ještě více.

Tichý chod při jízdě na elektřinu je návykově příjemný. Když totiž pak čtyřválcový diesel naskočí, nepanuje v kabině už taková pohoda, byť jde o velmi slušně utlumený motor. Jeho 145 kW pak působí i trochu ospale a s autem, které má kvůli plug-in hybridnímu pohonu vyšší váhu (2,39 tuny, tedy o 325 kg víc než 220 d) už má víc práce.

Plusem ale je, že plug-in hybridní Mercedes zvládá rychlonabíjení, na DC nabíječe doplní elektřinu už za 20 minut. Když ale řidič pravidelně nabíjet nebude, spotřeba naftového motoru se pohybuje okolo 6,4 litru.

Mercedes-Benz Třídy E 300 de kombi All-Terrain Motor: Vznětový čtyřválec, 1993 cm3 + elektromotor

Výkon: 145 kW + 95 kW (197 k + 129 k)

Točivý moment: 700 Nm

Nejvyšší rychlost: 213 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,9 s

Kombinovaná spotřeba: 0,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 460 l

Cena: od 2 069 100 Kč

Nová Třída E nás nadchla v redakci už ve variantě sedan. Kombík All-Terrain jen utvrzuje postavění toho nejlepšího, co můžete mít, když chcete špičkovou německou prémii.

Mercedesu se daří s každou novou generací zvedat laťku a vylepšovat se ve všem, co je důležité pro náročného zákazníka, který má rád pohodlné, univerzální a kvalitně postavené vozy.

Všem výše popsaným superlativům samozřejmě odpovídá cena, All‐Terrain s plug-in hybridním pohonem startuje na částce 2 069 100 Kč. S ohledem na vše, co umí a jak fantasticky jezdí, je jeho cena adekvátní. V porovnání s "obyčejným" kombi je o 110 tisíc korun dražší, špičkově poddajný podvozek ve standardu ale za to rozhodně stojí.