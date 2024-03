Přijali motoristé benzin E10 s větším podílem biolihu? Nahrává to prémiovým palivům

Od prvního ledna se na čerpacích stojanech v Česku objevil benzin BA95 s označením E10 namísto dřívějšího E5. Znamená to, že obsahuje desetiprocentní podíl biolihu. Starším motorům ale úplně nesvědčí. Čerpací stanice hlásí, že se od ledna zvedl zájem o prémiová paliva. Souvisí to s tím?

"Evidujeme zvýšený zájem řidičů o prémiový benzin. Podíl výtoče paliva EVO 100 Plus na našich čerpacích stanicích vzrostl meziročně téměř dvojnásobně," hlásí společnost MOL.

Podle ní to souvisí s přechodem na benzin E10 s vyšším obsahem bioetanolu, jenž v Česku od letošního ledna nahradil benzin E5, který obsahoval složku s polovičním podílem.

E10 obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu, čímž má snížit emise skleníkových plynů. Evropská legislativa nařizuje rafineriím snižovat emise jak při výrobě paliva samotného, tak při jeho distribuci. Jenže podle odborníků není E10 příliš vhodné pro starší vozy vyrobené před rokem 2005, může poškodit například pryžová těsnění.

"Biolíh také váže vzdušnou vlhkost, paliva s jeho obsahem jsou proto výrazně více náchylná na biodegradaci. Naopak paliva bez biolihu jde proto déle skladovat, ať už v kanystrech, nebo v nádrži," vysvětluje Jan Semotán, ředitel tuzemského maloobchodu MOL.

"Řidiči proto vyhledávají palivo s nižším obsahem bioetanolu," tvrdí Semotán s tím, že na jejich čerpacích stanicích řidiči jen za leden natankovali o 1,2 milionu litrů více prémiového paliva EVO 100 Plus s označením E5 než před rokem.

Že zájem o prémiová paliva dlouhodobě stoupá, potvrzuje také Michal Janda, manažer provozu ve společnosti OMV pro Česko.

"Je zřejmé, že si řidiči uvědomují jejich přínosy pro palivový systém automobilů. Po letošní úpravě nabídky paliv je patrné, že část řidičů, kteří čerpali základní paliva, přešla plynule na používání MaxxMotion 100 Plus v kvalitě E5," uvádí Janda.

Podobnou zkušenost evidují také na čerpacích stanicích EuroOil. "Skutečně jsme v prvních měsících tohoto roku zaznamenali nárůst prodeje prémiového paliva, a to minimálně o třetinu v meziročním porovnání," uvažuje Marek Roll, specialista komunikace a marketingu Čepro, která síť čerpacích stanic provozuje.

"Netroufáme si ale tvrdit, že je to pouze tím, že se lidé obávají tankovat palivo s desetiprocentním podílem biolihu. Myslíme si, že se motoristé obecně přiklánějí k trendu používat prémiová paliva z mnoha důvodů," dodává Roll.

Jako příklad uvádí, že je takové palivo šetrnější k pohonné soustavě a v důsledku může i snížit spotřebu. Prémiový benzin Optimal na stanicích EuroOil sice rovněž pod kódem E10 označuje desetiprocentní podíl biosložky, ta je ale jiného původu.

Namísto standardního bioetanolu se nejvíce používá složka ETBE, což je etyl terc-butyléter s vysokým oktanovým číslem. To má podle odborníků přispívat ke kontrolovanému spalování v motoru bez nežádoucích detonací a tím i k vyššímu výkonu motoru a jeho delší životnosti.

Na čerpacích stanicích EuroOil je nicméně velmi populární především nafta, protože ta oproti běžně prodávané motorové naftě na trhu neobsahuje biosložku ale multifunkční aditivum. V tomto směru je tak nabídka od EuroOil na českém trhu s pohonnými hmotami rarita.

Že by motoristé v Česku významně přecházeli na prémiová paliva a vyhýbali se standardnímu Naturalu 95 E10, naopak přímo popírá společnost Orlen.

"Drtivá většina našich zákazníků přijala změnu, kdy jsme na přelomu roku začali nabízet E10 namísto E5 z důvodu postupného plnění unijních emisních cílů, bez povšimnutí. Rostoucí zájem o prémiová paliva registrujeme dlouhodobě. V současné době tvoří podíl prémiových paliv téměř 20 procent z celkového prodeje," uvádí Pavel Kaidl, vedoucí komunikace ve společnosti Orlen Unipetrol.

Na čerpačkách sítě stanic TankONO je toto téma podle ředitele Jiřího Ondry pro většinu motoristů nedůležité. "Zákazníci s auty vyrobenými po roce 2005 Natural 95 E10 neřeší a dá se říci, že jim to je jedno. Možná nějaké výjimky jsou, ale jsou v naprosté menšině," říká.

Nárůst prodeje paliva Natural 98 E5, který obsahuje složku ETBE, ale na TankONO rovněž vnímají. Meziročně odpovídá dvaceti procentům. Podle Ondry ho tankují lidé se staršími vozy.

Benzin E10 lze tankovat téměř do všech benzinových automobilů vyrobených po roce 2005, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4. Pro tyto účely existuje také speciální stránka www.e10info.eu, kde je možné zadat značku vozu a zjistit, zda je benzin E10 schválen právě pro váš vůz.

Stránka, která shromažďuje informace přímo od výrobců, například nedoporučuje tankovat E10 do vozu Škoda Felicia 1.3 OHV z let 1994 až 2001, případně volkswagenů s první generací motorů FSI (některé motory v Golfu IV, V, a také Touranu z roku 2004). Problém by mohl nastat také například u Fordu Mondeo 1.8 SCI vyráběného do roku 2007.

Benzin Natural 95 s desetiprocentním podílem biosložky se ale už dlouhodobě prodává v okolních evropských státech. Praxe tak ukazuje, že s benzinem E10 nemá většina novějších aut potíže.

"Pokud je vaše vozidlo kompatibilní s E10, můžete mít absolutní klid. Použití E10 nemá žádný vliv na funkční bezpečnost, životnost nebo jeho opotřebení. Výrobci vozidel ani ADAC si nejsou vědomi žádného poškození motoru u vozidel, jež mají pro E10 doporučení, které by bylo možné vysledovat v důsledku jeho tankování," uvádí na svých stránkách německý autoklub. Podle něj se spotřeba s E10 zvýší jen asi o jedno procento.

Majitelé starších historických vozů by ale rozhodně měli tankovat prémiová paliva s vyšším oktanovým číslem. "To je k starší technice vozů nejšetrnější. Veteránisté si skutečně cení svého auta, takže jim nevadí, když čepují dražší benzin, hlavně aby jim palivo nezničilo motor," uvažuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO.