Elektromobil od Mazdy je v Česku, má dveře jako Rolls-Royce a v kabině korek

MX-30 je prvním sériově vyráběným elektromobilem od Mazdy, který se bude prodávat také v Evropě. Objednaná auta dorazí k dealerům v září, do Prahy ale přijely první dva vozy, které se začátkem července oficiálně ukážou novinářům a zákazníkům. Po pár týdnech se sešrotují. Na dealerství Mazda Car Star v Dolních Počernicích bude červený vůz stát minimálně dva týdny a je možné si ho zde prohlédnout.

MX-30 je pro Mazdu důležitou novinkou, jde o první čistě elektrický vůz, který se bude prodávat také v Evropě (Mazda před sedmi lety představila elektrickou verzi Mazdy 2). Do světa se dováží z továrny v Hirošimě.

Objednávat lze auto už nyní, avšak první sériové modely dorazí do Česka až v září. Do Prahy, konkrétně do dealerství Car Star v Dolních Počernicích, v červnu přijely dva předprodukční exempláře, jeden šedý a jeden pro Mazdu typicky červený. Auta tu značka chystá na premiéru pro novináře a také zákazníky v celé střední a také jihovýchodní Evropě.

První štací je právě Praha, poté budou celé léto cestovat na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a Polska. Protože nemají homologaci pro sériové vozy, až v předvádění doslouží, musí se sešrotovat.

U pražského dealera bude červený model stát dva týdny a je možné si ho zde prohlédnout naživo. Detailněji se na elektrické Mazdy můžete podívat po kliknutí do galerie výše, kde se také dozvíte více informací.