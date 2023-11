Máte staré auto? Pozor, na pumpách se bude čerpat jiný benzin, může poškodit motor

Od prvního ledna se na čerpacích stojanech stanic Orlen objeví benzin BA95 s označením E10 namísto nynějšího E5. Firma ho zavádí proto, že jí evropská legislativa nařizuje snižovat emise jak při výrobě paliva samotného, tak při jeho distribuci. Benzin má snížit emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.

"Pro naše rafinerie nejde o významnou technologickou změnu, protože benzin v této kvalitě již řadu let dodáváme do Německa, Maďarska či na Slovensko. Základní benzinové palivo začneme v kvalitě E10 distribuovat od počátku roku 2024," uvedl v tiskové zprávě Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Kdy toto nové palivo začnou distribuovat čerpací stanice dalších značek, redakce zjišťuje.

"Palivo E10 je složeno z benzínu, zmíněných až deset procent pak tvoří složka etanolu, případně etyl terc-butyléteru se zkratkou ETBE. Tento biolíh neboli bioetanol je získáván z obnovitelných zdrojů a je to bezproblémová složka motorového benzinu," říká Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO. Doposud ho je v Naturalu 95 maximálně pět procent.

Orlen uvádí, že Benzin E10 lze tankovat téměř do všech benzinových automobilů vyrobených po roce 2005, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4. Pro tyto účely existuje také speciální stránka www.e10info.eu, kde je možné zadat značku vozu a zjistit, zda je benzin E10 schválen právě pro váš vůz.

Vyzkoušeli jsme namátkově značku Mercedes-Benz. "Benzín E10 je schválen pro použití ve velké většině vozů, s výjimkou modelů s první generaci přímého vstřikování: C200 CGI (W203) a CLK 200 CGI (C209) z let 2002-2005," uvádí stránka.

Ta například také nedoporučuje tankovat E10 do vozu Škoda Felicia 1.3 OHV z let 1994 až 2001, případně volkswagenů s první generací motorů FSI (některé motory v Golfu IV, V, a také Touranu z roku 2004). Problém by mohl nastat také například u Fordu Mondeo 1.8 SCI vyráběného do roku 2007.

Používání benzinu E10 u starších aut by totiž mohlo způsobit problémy. Vyšší složka biolihu může naleptat těsnění nebo potrubí, u některých dílů dochází rychleji ke korozi. Proto je potřeba motory na nové, "ekologičtější" palivo připravit.

"Řešili jsme to se Škodou Auto. Její zástupci tvrdí, že všechny modely od roku 2002, tedy auta stará 21 let, mohou na benzin E10 spolehlivě jezdit. U starších modelů, jako například u Felicií nebo Favoritů, je ale potřeba vyměnit například kroužky u vstřikovačů," vysvětluje Václav Loula.

Redakce oslovila také další automobilky, jaké úpravy by bylo potřeba provést u modelů jejich značky. "Aktuálně téma řešíme s našimi technickými specialisty. Vždy bude dobré kontaktovat servis, aby doporučil, jak postupovat u konkrétních vozů," říká Josef Hlávka, tiskový mluvčí českého zastoupení Mercedes-Benz. Také BMW na dotaz redakce zjišťuje podrobnosti.

Václav Loula doporučuje, aby majitelé starších aut před přechodem na nový benzin vždy kontaktovali servis nebo výrobce, a současně také radí, jaké palivo by měli tankovat majitelé veteránů.

"V tomto směru máme jasno už dlouho. Vždy doporučujeme, aby majitelé starších historických vozů tankovali prémiová paliva s vyšším oktanovým číslem. To je k starší technice vozů nejšetrnější. Veteránisté si skutečně cení svého auta, takže jim nevadí, když čepují dražší benzin, hlavně aby jim palivo nezničilo motor," uvažuje Loula.

