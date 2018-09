Manipulace s emisemi u koncernu Volkswagen se prý mohou týkat i benzinových aut

Emisní skandál se zřejmě netýká jen dieselů, s hodnotami emisí se prý švindlovalo i u benzinových motorů.

Technici automobilky Volkswagen řekli vyšetřovatelům, že u některých vozů VW, Audi a Porsche s benzinovým motorem se mohlo manipulovat s emisními testy. Napsal to německý list Bild am Sonntag s odvoláním na vnitřní dokumenty a výpovědi svědků.

Pokud se zprávy potvrdí, mohlo by to přinést nový rozměr do emisního skandálu Volkswagenu, který již na pokutách za manipulace s emisními testy vozů s naftovým motorem stál automobilku 27 miliard eur (599 miliard Kč).

Mluvčí Volkswagenu, mateřské firmy Audi a Porsche, uvedl, že nebude komentovat probíhající vyšetřování. Dodal, že automobilka v posledních měsících intenzivně jedná se Spolkovým úřadem pro motorová vozidla a nic nového se zatím neděje.

Automobilka je vyšetřována kvůli tomu, že manipulovala s emisními testy u naftových vozů, aby vykazovaly mnohem nižší úroveň znečištění a aby splnily emisní normy. Podle listu mohlo být manipulováno také s převodovkami a softwarem vozů s benzinovým motorem tak, že tyto vozy vykazovaly nižší emise oxidu uhličitého (CO2) a spotřeby paliva.

V Evropě jsou vozidla zdaněna podle úrovně znečišťujících emisí CO2, upozornila agentura Reuters.

Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se rovněž týká zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.