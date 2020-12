Maluch, Polonez, Syrena a teď Izera. Polsko začne vyrábět národní elektromobily

V dobách socialismu byl polský automobilový průmysl důležitou složkou státní ekonomiky. S Poláky spolupracoval třeba Fiat a celkově existovala řada "domácích" modelů. Rozpad východního bloku a přechod k tržnímu hospodářství však automobilový průmysl v Polsku ochromil a produkce vlastních aut časem prakticky skončila. V následujících letech se má ale zase vrátit.

A strůjcem návratu skutečně "polského" auta má být státní společnost ElectroMobility Poland (zkráceně EMP), založená v roce 2016 čtveřicí energetických firem Enea, Energa, PGE a Tauron. Ty jsou z větší či menší části vlastněné státem a každá má 25 procent EMP. Nová auta s elektrickým pohonem ponesou jméno Izera. Že vám to jméno něco připomíná? Ano, jméno je inspirované Jizerskými horami, rozkládajícími se také na území České republiky.

Od romantického bádání nad původem jména ale zpátky k elektromobilu. Jeho základem nebude platforma vlastní výroby, jakkoliv EMP zdůrazňuje polský původ vozu a cílí na spolupráci postupně především s lokálními dodavateli, ale platforma od některého z renomovaných výrobců. O koho půjde, zatím polská strana neoznámila, podle televize Deutsche Welle je však v kontaktu nejen s Volkswagenem ohledně použití platformy MEB, v úvahu přichází také Toyota a Hyundai.

VW přitom již oznámil, že jeho platformu bude mít i elektroauto od Fordu, Hyundai a Kia svůj technický základ E-GMP představili poprvé teprve nedávno. I Albert Biermann, šéf výzkumu a vývoje Hyundai, ale připustil, že v případě zájmu by Korejci byli ochotní zahájit debaty o možné spolupráci.

A komponentů od zahraničních společností (s vývojem pomáhá třeba německý EDAG) bude více, protože v Polsku chybí know-how na jejich produkci. Přesto to představitelé tamního automobilového průmyslu nevnímají jako zásadní nevýhodu. Naopak připomínají příběh lokalizace výroby dílů malucha, tedy Fiatu 126p.

"Na začátku byla jeho výroba také založená na italských licenčních komponentech. Postupně se ale do ní zapojilo více polských firem, které položily základ dnešního polského autoprůmyslu. Doufáme, že se tento proces zopakuje a získané technologie využijeme i v dalších projektech," říká prezident sdružení polských výrobců dílů a příslušenství Adam Sikorski.

Design prozatím dvou odhalených modelů - hatchbacku, podle polských médií s pracovním jménem T100, a SUV s pracovním jménem Z100 - dostalo na starost italské studio Torino Design. Konzultantem v oblasti designu je pak mimo jiné také Tadeusz Jelec, který pracoval u Jaguar Land Roveru (JLR).

"Studovali jsme celou řadu děl současných polských umělců, ve kterých jsme hledali inspiraci, jak posílit národní charakter značky," popisuje Jelec. Mimochodem nejde o jediného bývalého zaměstnance JLR, který bude pracovat na vývoji aut Izera. Tím druhým je Lukasz Maliczenko, který dostal na starost technický vývoj automobilů.

Detailů k hatchbacku i SUV je zatím pomálu. ElectroMobility Poland slibuje, že modely Izera budou mít takový výkon elektrického pohonného ústrojí, který umožní zrychlení z klidu na 100 km/h za méně než osm sekund.

Vedle toho budou v nabídce dvě kapacity baterie, přičemž maximální dojezd na jedno nabití dosáhne 400 km. Podle Maliczenka má být technika připravena na domácí i rychlonabíjení. Některé funkce pak bude možné ovládat i přes speciální aplikaci v chytrém telefonu, jako to umí konkurence.

Více než konkrétní data EMP zdůrazňuje rodinný charakter značky Izera. Konkrétně to má kvůli dlouhému rozvoru náprav znamenat především bohatý vnitřní prostor, větší než v případě jiných kompaktních modelů.

Firma si podle Lukasze Maliczenka také nechala podrobně zanalyzovat očekávání Poláků, a podle nich auto dále upravovala a přizpůsobovala ho jim. Vzorku potenciálních zákazníků také auta ukazovala: "Reakce byly velmi pozitivní a překonaly naše očekávání," tvrdí Maliczenko.

Přesto je do zahájení výroby ještě daleko. Automobilka operuje s termínem 2024 (nabízí se otázka, jestli v tu dobu budou ještě technická řešení aktuální), teprve příští rok přitom začne výstavba nového závodu. Ten vyroste ve slezském městě Jaworzno nedaleko Katovic, zhruba 100 kilometrů od Českého Těšína.

"V počáteční fázi jsme zvažovali 30 lokalit, včetně několika ve Slezsku," uvádí prezident EMP Piotr Zaremba. Nakonec i kvůli poloze, přístupu k infrastruktuře nebo vhodnosti podmínek pro vytvoření dodavatelského parku v bezprostřední blízkosti závodu vyhrálo právě Jaworzno.

Závod bude stát v katovické zvláštní ekonomické zóně, kde působí přes 400 firem, které doposud vytvořily 80 tisíc pracovních míst. Automobilka jich má přinést dalších zhruba 15 tisíc - tři tisícovky přímo ve výrobě, zbytek u dodavatelů a subdodavatelů.

A Polsko si od nového, téměř národního, automobilu slibuje nejen další pracovní místa, ale i prestiž. "Automobilový průmysl tvoří asi sedm procent polského HDP, jsme ale také největší zemí v Evropě, která nemá vlastní značku aut (poslední polské auto FSO Polonez skončilo počátkem 21. století - pozn. autora)," podotýká ředitelka projektové kanceláře EMP Malgorzata Krolaková.

Právě Izera má podle ní znamenat změnu směru - ať už v otázce elektromobility jako pohonu budoucnosti, nebo vytvoření domácí automobilky s využitím vlastních řešení. Mimochodem polský premiér Mateusz Morawiecki už v roce 2016, kdy firma EMP vznikla, předeslal, že do roku 2025 bude na silnicích jezdit milion aut s elektrickým pohonem. Celkem je jich, elektromobilů i plug-in hybridů, ale zatím jen necelých 15 tisíc.

Ne všichni jsou ale z projektu, který by mohl stát podle Deutsche Welle až miliardu eur, nadšení. Například redaktor polského magazínu o energetice Biznesalert Wojciech Jakobik vidí v otázce polské elektromobility i řadu problémů. "Kolem značky Izera se objevuje řada nejasností, které pramení z odlišných priorit polské ekonomické politiky: dochází k reorganizaci energetického sektoru, v odvětví paliv je na pořadu dne fúze mezi Orlenem a Lotosem, staví se jaderná elektrárna," cituje ho Deutsche Welle.

"Nabízí se otázka, jestli vůbec bude uprostřed toho všeho dostatek politické vůle nebo financí k efektivní podpoře automobilky Izera," dodává Jakobik. Problém může nastat i v tom, že Poláci zatím autům na elektrický pohon příliš nevěří - nejspíše i kvůli vyšší ceně.

Do září letošního roku bylo v Polsku nově zaregistrováno 2998 elektromobilů a 2794 plug-in hybridů (nutno podotknout, že statistiky tam počítají nová i starší auta). Do konce stejného období pak bylo k dispozici 2445 veřejných nabíjecích míst. Co do prodejů nových aut přitom patří Polsko k největším evropským trhům - pokud budeme tedy brát jen data do září, pak si nového majitele podle Evropské asociace automobilových výrobců našlo 295 101 nových aut.

Právě Izera by ale mohla vnímání Poláků změnit a přispět k tomu má i příznivá cena. Přesnou sumu zatím nikdo nespecifikoval, prezident EMP Piotr Zaremba ale chce zavést systém splátkového prodeje, "abychom udrželi atraktivnější náklady na vlastnictví než u srovnatelně velkých aut se spalovacími motory".

Elektrická auta v podobě dodávky e-Crafter vyrábí v Polsku momentálně třeba Volkswagen. Baterie do elektromobilů tam potom produkuje například Daimler pro automobily Mercedes-Benz, a to v továrně ve městě Jawor. Korejská firma LG Chem postupně navyšuje produkci baterií v továrně nedaleko Vratislavi, produkci některých materiálů do akumulátorů chystají v Polsku i britská společnost Johnson Matthey nebo čínská firma Guotai-Huarong.