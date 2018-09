Poláci vzkřísili socialistickou Warszawu. Z rodinného vozu se stalo sportovní kupé

Po konci varšavské FSO nemají Poláci již řadu let vlastní automobilku. Téměř všechny snahy o založení nové značky končí u několika ručně vyrobených kusů, navíc většinou odkazujících k některému z modelů socialistické minulosti. U našich sousedů se tak již objevily snahy o vzkříšení slavné Syreny i sportovního konceptu Syrena Sport. Zatím posledním projektem je návrat označení Warszawa. Místo rodinného vozu však tvůrci vsadili na sportovní kupé.

Doba, kdy bylo na auta z dob socialismu pohlíženo skrz prsty, je, zdá se, definitivně pryč. Na trhu s ojetinami je o zachovalá auta některé z východoevropských značek velký zájem a ruku v ruce s tím jdou i snahy o to, socialistické automobily reinkarnovat do moderní podoby.

Zvlášť pilní jsou v tomto ohledu Poláci, kteří se již před časem snažili vzkřísit Syrenu. Teď přišla řada na označení Warszawa.

To je spojeno s prvním poválečným polským automobilem. Pod označením Warszawa M20 jej dělala automobilka FSO a nešlo o nic jiného než o licenční verzi sovětského GAZ M20 Poběda.

Polský klon svůj originál přežil o mnoho let a z původního rodinného hatchbacku se díky modernizacím a úpravám stal sedan, doplněný kombi a pickupem. Warszawa se do důchodu definitivně odebrala až v roce 1973, kdy ji nahradil Polski Fiat 125p.

Firma KHM Motor se teď snaží označení Warszawa vzkřísit. V roce 2013 založená společnost představila model Warszawa M20 GT. Čekáte-li však rodinný vůz, pohledem na fotografie budete zklamaní. M20 GT je sportovním kupé kontroverzních tvarů. Přední části dominují velká světla a široká maska chladiče, vzadu jsou skupinové reflektory z Mercedesu-AMG GT. A ani vše, co je pod karoserií, není vlastní výroby.

Podívejte se na fotografie Warszawy M20 GT:

KHM Motor si vypůjčili Ford Mustang GT. Na stránkách výrobce se po odhalení vozu dokonce objevila informace, která lákala možné zájemce na dodávky komponentů Fordem, vedle nichž se objevilo i logo modrého oválu.

Ford však na projektu nijak nespolupracoval a proti použití loga i odkazů na své díly se ohradil. Proto tam již podobnou informaci nenajdete, pouze v záhlaví stránky se objevuje omluva za neoprávněné použití ochranné známky Fordu.

Původ Mustangu je nejvíce patrný v interiéru, kde se oproti originálu objevuje čalounění béžovou kůží a nový multimediální systém. Také pod kapotou je poznat, co bylo základem - prostor tam totiž vyplňuje pětilitrový osmiválec, který poskytuje 310 kW a 530 Nm.

Ty posílá na zadní kola podle dostupných fotek manuální převodovka. Pro srovnání - původní Warszawu M20 poháněl čtyřválec o objemu 2.1 litru s výkonem 37 kW. Jedinou spojitostí mezi oběma vozy je vedle jména pohon zadních kol.

Kromě jména Warszawa slibuje výrobce také vzkříšení Syreny Sport pod označením Sirelli Sport. Do budoucna pak chce KHM Motor stavět hybridní a elektrické vozy, patrně odkazující na polská vozidla od padesátých do osmdesátých let.