Komentář: Rok po Diessovi to ve Volkswagenu houstne. Přijde Audi s čínskou technikou?

Když byl loni v červenci odvolán šéf skupiny Volkswagen Herbert Diess, zdálo se, že autoritářskému šéfovi jen narostl hřebínek a že to bez něj půjde snáz. Místo toho se ze skříní začali valit kostlivci. Opravdová bomba ale vybuchla až teď, s ročním zpožděním. Značce Audi nestačí koncernový vývoj a jedná o nákupu prémiové techniky s Číňany. Co se ve Volkswagenu děje a proč to došlo tak daleko?

