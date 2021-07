Mercedes bude do deseti let připraven na čistou elektromobilitu. Vydá bilion korun

Německá prémiová automobilka Mercedes zintenzivňuje svůj přechod k elektřině. Na trzích, které to budou vyžadovat, bude do konce tohoto desetiletí připravena na přechod k čisté elektromobilitě. Po roce 2025 již neuvede jiný než elektrický nový technický základ.

"Elektrická transformace nabírá na rychlosti a obzvlášť to platí v našem luxusním segmentu. Budeme připraveni, až vlády zakážou prodej vozidel s konvenčním spalovacím motorem," prohlásil dnes na setkání s novináři a investory šéf Mercedesu Ola Källenius. Nedávno ve svém plánu oznámilo konec spalovacích aut v roce 2030 Rakousko, počítá s ním Dánsko nebo Nizozemsko. Sama Evropská komise plánuje konec spalovacích motorů na rok 2035.

"Musíme se ale přesunout od debaty o tom, kdy postavíme naše poslední spalovací auto," řekl Källenius. "Otázka je, jak rychle dokážeme naše výrobní kapacity připravit na to, aby mohly vyrábět jen elektromobily, a na to se právě teď soustředíme," dodal.

Mercedes má mít v roce 2022 elektrický model v každém segmentu, v němž působí, a mezi roky 2022 a 2030 plánuje investovat do vývoje bateriových aut 40 miliard eur, tedy asi bilion korun. Do roku 2026 naopak klesnou investice do konvenčních spalovacích motorů a plug-in hybridů oproti roku 2019 o 80 procent.

Hmatatelným výsledkem elektrické investice bude trojice elektrických platforem. První MB.EA bude určená pro klasická osobní auta, AMG.EA pro sportovní elektromobily divize AMG a VAN.EA pro lehká užitková vozidla.

Původně měly elektromobily tvořit společně s plug-in hybridy polovinu prodejů v roce 2030, nyní se tento cíl posouvá na rok 2025.

Kvůli rostoucímu počtu elektroaut bude potřebovat vlastní kapacitu v tzv. gigatovárnách na bateriové články. Společně s blíže neurčenými partnery jich chce otevřít rovnou osm s celkovou kapacitou 200 gigawatthodin. K tomu firma využije i devět již plánovaných fabrik na výrobu bateriových systémů. Elektromotory si Mercedes bude vyrábět sám. V německém Kuppenheimu společnost postaví závod na recyklaci bateriových článků.

Mercedes pracuje také na nových technologiích baterií. Zkoumá zvýšení kapacity článků využitím anody z karbidu křemíku, společně s partnery pak má v plánu dostat na trh také baterie s pevným elektrolytem, které by rovněž měly nabídnout větší kapacitu a kromě toho se u nich výrazně sníží riziko nebezpečných požárů.

Firma rovněž plánuje rozšiřovat síť dobíjecích stanic, které chce zákazníkům nabízet v rámci vlastní služby Mercedes me Charge. K aktuálním 530 000 stanicím má do roku 2025 přibýt dalších 30 000 ze sítě Shell Recharge. V Evropě chce společnost vybudovat také několik vlastních dobíjecích stanic se špičkovým vybavením a službami. S příchodem nového modelu EQS se také na vybraných stanicích budou moci zákazníci k dobíjení autorizovat pouhým připojením kabelu, tzv. Plug and Charge.