Řidič Audi se objevil uprostřed Karlova mostu. Lidé museli uskakovat

Jablonečtí fotbalisté Pavel Šulc a David Heidenreich chybí v nominaci české reprezentace do 21 let na play off kvalifikace o mistrovství Evropy s Islandem. Trenér Jan Suchopárek povolal tři nováčky: brankáře Antonína Kinského z druholigového Vyškova, pardubického obránce Tomáše Vlčka a útočníka Matyáše Kozáka z Liberce. Na první start za "Lvíčata" čeká i brněnský stoper Lukáš Endl, který ale už byl součástí červnové nominace.

Úvodní barážový zápas se odehraje v pátek 23. září v Reykjavíku, odveta je na programu o čtyři dny později v Českých Budějovicích. "Čeká nás jednoznačně nejdůležitější utkání v jednadvacítce, co jsme spolu od léta minulého roku," řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

Záložník Šulc s obráncem Heidenreichem, kteří figurují pouze mezi náhradníky, doplatili na špatné jablonecké výsledky v úvodu sezony. "Jablonec neměl velkou formu, ale netýká se to jenom Pavla (Šulce), ale i některých dalších hráčů, kteří v minulosti v mužstvu byli. Spíš rozhodla efektivita Pavlovy hry, jediný gól dal z penalty v přípravě. Potřebujeme hráče, kteří mají efektivitu," upozornil dvaapadesátiletý kouč, jenž z podobných důvodu opomenul například záložníka Michala Kohúta ze Slovácka.