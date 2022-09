Nebezpečný trend z TikToku. V USA kradou auta Hyundai a Kia nabíječkou na mobil

Často jim ještě nebylo ani osmnáct, snadno ale dokážou ukrást Hyundai nebo Kiu a chlubí se tím na sociálních sítích. Korejské automobily čelí v posledních měsících v Americe masivnímu nárůstu krádeží, a to jedinci, kteří si říkají Kia Boys. Na vině je přitom zdánlivá banalita: chybějící imobilizér. Obě značky teď čelí hromadné žalobě.

Aby zloději zvládli ukrást některé americké modely Hyundai a Kia z modelových roků 2011 až 2021, stačí jim k tomu v podstatě jen dvě věci. Šroubovák na odstranění plastové krytky sloupku řízení a USB konektor - tedy třeba i nabíječka k mobilu -, kterým auto jako obyčejným klíčem nastartují. Celá operace zabere několik desítek sekund, maximálně minutu.

Podmínkou je, aby auto mělo startování klasickým klíčkem, nikoliv tlačítkem, jak už je dnes běžné i u levnějších modelů. Právě taková auta korejských značek nejsou v USA vybavená imobilizérem, který chrání před nastartováním nesprávným klíčem. Zloději to vědí, proto se na takové modely zaměřují.

Poprvé se tento způsob krádeží objevil v Americe už loni, výrazně ho ale "zpopularizovala" krátká videa na sociálních sítích až letos. Nejčastěji na TikToku, ale třeba také na YouTube. Původní video nejspíše z Milwaukee, které radilo, jak přesně auto ukrást, už sice z TikToku zmizelo, takzvaná Kia Challenge, v překladu Kia výzva, si ale začala žít tak trochu vlastním životem. Kia Boyz či Kia Boys, jak si jedinci, co kradou modely korejských značek, říkají, předvádějí v autech divoké projížďky ulicemi měst i na dálnici. Na TikToku mají videa s hashtagem #KiaBoys či #KiaBoyz několik desítek milionů zhlédnutí.

Při vyjížďkách v kradených autech zloději porušují dopravní předpisy, ohrožují sebe i další účastníky silničního provozu (existuje i několik záznamů o smrtelných nehodách) a nezřídka také bourají: do jiných aut, sloupů pouličního osvětlení nebo popelnic. Spousta krádeží pak končí stejně. Zloději napáchají s autem různé přestupky, často ho zničí a po nějaké době odstaví někde mimo rušné ulice, třeba v opuštěných garážích.

Cílem jsou vybrané modely Kia s rokem výroby 2011 až 2021, respektive Hyundai s rokem výroby 2015 až 2021. Kvůli nutnosti startování klíčkem často v nejnižších výbavách. Nejde o stará auta, jak by se vzhledem ke stylu krádeží mohlo zdát, naopak je z videí patrné, že zloději klidně ukradnou předposlední generaci Kii Sportage či poslední vydání Kii Soul nebo Hyundai Elantra. Objevují se ale i dražší modely jako Kia Sorento nebo Hyundai Sonata.

Virální trend na sociálních sítích způsobil, že v některých částech Ameriky vzrostly krádeže aut několikanásobně. Zpravodajský portál CNBC například uvádí, že ve městě St. Petersburg na Floridě souvisí až třetina všech krádeží aut od poloviny července s takzvanými Kia Boys, policisté v Los Angeles pro změnu hlásí v porovnání s loňským rokem až 85procentní nárůst krádeží vozů Hyundai a Kia.

Až pětina všech ukradených aut má ve "městě andělů" letos logo jedné z korejských značek. Loni to bylo 13 procent. V některých částech Chicaga vzrostly krádeže určitých modelů jen za minulý měsíc dokonce o 800 procent, cituje CNBC šerifa Toma Darta z Cook County.

Ten také říká, že zloději jsou často mladiství, kteří mnohdy ani nemají oprávnění řídit. "Jednomu z našich nejčastějších zlodějů bylo dokonce jedenáct," dodává šerif Tom Dart. Jak podotýká Tom Gerszewski, na jehož youtubovém kanále už se koncem května objevilo video věnující se fenoménu Kia Boys, kde je i rozhovor s některými ze zlodějů, jde většinou o jedince, kteří to berou jako zábavu po škole a nemají příliš velké pochopení pro okradené.

Celá situace došla tak daleko, že proti americkým pobočkám Hyundai a Kia byla minulý týden podána celostátní hromadná žaloba. Vzhledem k tomu, že sídlem obou značek je Kalifornie, nepřekvapí, že právě tamnímu federálnímu soudu v Orange County byla žaloba také podána. Důvodem je především chybějící imobilizér, který by měl podobným krádežím zamezit. V žalobě je doslova uvedeno, že obě automobilky "řadu let aktivně zadržovaly důležité systémy pro spoustu vozidel".

To mělo vést mimo jiné k ohrožení veřejnosti a zásadnímu poklesu hodnoty dotčených vozidel. "Činy zlodějů aut pravděpodobně povedou ke zničení trhu s ojetými modely Hyundai a Kia," říká dokonce právník Jonathan Michaels z kanceláře MLG Attorneys at Law, která žalobu podala. Ta dále uvádí, že obě značky v minulosti instalaci imobilizérů do aut zvažovaly, nicméně k tomu nakonec nepřistoupily.

Problémem dle žaloby také je, že obě automobilky nevyvinuly žádné úsilí k tomu, aby zákazníky o absenci imobilizérů a zvýšeném riziku krádeže informovaly. V žalobě jsou pak tři konkrétní případy poškozených (celkem se jich mělo k hromadné žalobě přidat na 35), jejichž jménem byla ke kalifornskému soudu podána a kteří nebyli o absenci imobilizéru dostatečně informováni. Do značené míry pak příběhy těchto tří poškozených kopírují i zkušenosti dalších okradených majitelů, které se objevují v amerických médiích.

Například Stephanii McQuarriové ukradli přímo z příjezdové cesty Kiu Optima modelového roku 2015, která byla o několik dní později nalezena ve značně zbídačeném stavu. McQuarriová tvrdí, že v důsledku krádeže přišla o práci, protože se do ní neměla jak dopravit. Právě určitou sociální úroveň v celé sérii krádeží zmiňuje nejedno americké médium s tím, že cílem jsou auta většinou v nižších výbavách.

Korejské automobily přitom v USA platí za ty levnější, právě v nižších výbavových verzích si je tak většinou kupují lidé, kteří zkrátka nemají na to, aby si obratem obstarali náhradní auto. V mnohých částech Ameriky ale bez něj nejde rozumně fungovat.

Podle již zmíněného webu CNBC automobilky nebyly schopné uvést, kolika modelů se problém s chybějícím imobilizérem může týkat, mluvčí Kie však uvedl, že většina prodaných aut má startování tlačítkem, nikoliv klíčkem. Od modelového roku 2022 jsou také všechny nové vozy postupně vybavovány imobilizérem, což by mělo platit i pro značku Hyundai. Obě automobilky pak spolupracují s policií také na tom, aby potenciálně ohroženým zákazníkům bezplatně poskytly mechanické zámky volantu. Ty krádež minimálně ztíží, což mnohdy stačí k tomu, aby zloděje úplně odradily.

V Evropě ani jedna z automobilek obdobnou vlnu krádeží nezaznamenala, protože jejich modely jsou na rozdíl od Ameriky imobilizérem vybaveny standardně. "Všechny modely Kia byly a jsou vybaveny imobilizéry od samého počátku vstupu značky na český trh. Tedy od roku 1993," říká mluvčí značky Kateřina Vaňková. Podobně se vyjadřuje i mluvčí českého zastoupení Hyundai David Pavlíček.