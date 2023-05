Kdo mi uvěří takové pohodlí? Nissan X-Trail získal hybridním pohonem prémiový komfort

Zpřísňující legislativa maže rozdíly mezi levnějšími a dražšími auty. Klíčové slovo má pohonné ústrojí. V lidových vozech bývalo zdrojem výrazného hluku a takový Nissan X-Trail uměl ještě před pár lety dieselově rumplovat o sto šest. S hybridním pohonem skoro zázračně ztichl a sílu elektromotoru je radost dávkovat. I cena je přiměřená, k zamyšlení je jen spotřeba na dálnici.

Nissan patří k průkopníkům menších SUV. Když se před dvaceti lety trend zvýšených osobních aut objevil, pohotově přišel s řešením pro každou velikost. Vedle miniaturního Juku a kompaktního Qashqaie to byl právě X-Trail, jímž si získal evropské zákazníky toužící po troše dobrodružství s přiměřenými servisními náklady.

Loni uvedl už čtvrtou generaci. Proti předchozí není větší ani prostornější, nýbrž zaměřená na efektivitu. Délkou 4,7 metru i rozvorem 2,7 metru odpovídá Škodě Kodiaq, ve všem ostatním jde ale jinou cestou.

Počínaje odvážným a expresivním vnějším designem, který přejímá nejmodernější trendy a nebojí se odlišit. Není líbivý na první pohled, módní elementy jako dělené světlomety ale dokáže sebevědomě rozestavit do originální podoby.

Dynamicky zvlněné povrchy přitom zdárně maskují, že ponton karoserie je vyšší a skleník naopak nižší než v minulosti. Vyplývá to ze základní architektury. Podlaha i sedadla jsou umístěná výš kvůli baterii hybridního, v budoucnu i plug-in hybridního pohonu.

Uživatel to pozná při nastupování, kdy je třeba se vyšvihnout výš než v minulosti, aniž by byly výš i sloupky a střecha. Vyrovná to ale velkolepý dojem z kabiny, který v našem případě ještě zlepšilo čalounění ve světlé barvě. Za kombinaci krémové kůže a šedého dřeva by se nemuselo stydět ani Volvo nebo Lexus.

Stejně dobrý dojem nechávají široká a přiměřeně tuhá sedadla a přehledné menu komunikačního systému. Nastavení vozidla zůstala netypicky na displeji před volantem, tím lépe ale může tablet uprostřed palubní desky hospodařit s plochou displeje.

Zadní část kabiny je užší než u některých evropských konkurentů, pohodlné svezení nabídne spíše čtyřem dospělým. Velmi skromná je volitelná třetí řada sedadel, využitelná skutečně jen na kratších cestách s menšími dětmi.

Na zavazadla zbývá dlouhý, široký, ale poněkud mělký prostor objemu 575 litrů. Místo pod podlážkou z velké části zabírá příslušenství dvanáctivoltové baterie.

Dojmu z jízdy dominují plynulé a svalnaté reakce hybridního pohonu. Veškerý pohyb totiž obstarává elektromotor, zatímco benzinový tříválec jen točí generátorem. Výsledkem jsou reakce na plyn podobné elektromobilu. Silné, bezprostřední, dokonale tiché a vzhledem k velikosti vozu skutečně působivé.

Připojení spalovacího motoru je slyšet, jen když máte vypnuté rádio. Přeplňovaná patnáctistovka má netradiční uspořádání se třemi válci a proměnným kompresním poměrem, což se odráží v nezvykle chrčivém zvuku. Do kabiny však proniká jen zlehka a atmosféru nijak neruší.

Jako u všech hybridů platí, že přínos elektrického přenosu síly je nejvíce poznat ve městě nebo při rychlostech do 100 km/h. S rostoucím tempem elánu ubývá a udávaných 213 koní jako by se někam rozuteklo.

Nissan totiž jako první vynechal spojku a stálý převod ze spalovacího motoru na kola. Vše obstarávají elektromotory u obou náprav, které na dálnici vyběhnou z optimálního pásma a ztrácejí dech. Ustálené tempo X-Trail zvládá, ale nadhled pro předjíždění ze sto dvaceti mu chybí.

Stejné je to se spotřebou paliva. Po městě překvapí hodnotami kolem 5,5 litru, v předměstském pojíždění se vejde do sedmi. Na dálnici ale při 120 km/h stoupne k devíti, při 130 km/h přes deset litrů.

Nissan X-Trail e-Power Hybrid AWD Motor: benzinový 3válec, 1497 cm3

Výkon: 116 kW při 1600 ot./min

Točivý moment: 250 Nm

Elektromotor vpředu: 150 kW, 330 Nm

Elektromotor vzadu: 100 kW, 195 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,0 s

Kombinovaná spotřeba: 6,7 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 575 l

Cena: od 1 029 900 Kč

Až tady se ukáže mírně rozpolcená povaha X-Trailu. Tichý pohon spojený s elegantně zpracovanou kabinou totiž posouvá pocit z jízdy nad úroveň střední třídy, až by se dal označit za luxusní. Zastřižená dynamika a spotřeba na dálnici nás ale vrací zpátky na zem, stejně jako neklidné reakce podvozku na kratších nerovnostech.

Zmíněné nevýhody ale vyrovnává cena. X-Trail se v současnosti nabízí jen jako hybrid, s pohonem předních kol od 1 029 900 korun. Výbava e-Powerline přitom zahrnuje dvouzónovou klimatizaci, parkovací kameru i čidla vpředu a vzadu, navigaci nebo diodové světlomety.

Za podobné ceny se prodávají SUV evropských značek s jednodušším pohonem benzinovým, méně úsporným a hlučnějším.