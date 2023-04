To muselo přijít: Spektakulární útěk automobilového boha ve futrálu se zfilmuje

Jeden z nejneuvěřitelnějších automobilových příběhů posledních let se dočká seriálového zpracování. Režisér a scenárista Michael Winterbottom připravuje minisérii o životě bývalého šéfa Nissanu a Renaultu Carlosi Ghosnovi. Ten patřil k nejvlivnějším lidem v automobilovém průmyslu, před pěti lety byl ale v Japonsku zatčen a následně zázračně uprchl do Libanonu, kde se skrývá dodnes.

Příběh Carlose Ghosna volal po dramatickém zpracování už dlouho. Manažer s libanonským, brazilským a francouzským pasem patřil dlouho mezi nejvlivnější lidi v autoprůmyslu. Svou kariéru začal už v roce 1978 v Michelinu, do povědomí široké veřejnosti se ale zapsal až o osmnáct let později. V roce 1996 ho tehdejší šéf Renaultu Louis Schweitzer najal jako svého zástupce s úkolem zachránit po privatizaci zadluženou francouzskou automobilku.

Radikální škrty a velká restrukturalizace Renault nakonec zachránila a z Ghosna udělala hvězdu mezi automobilovými manažery. V roce 1999 přišel další náročný úkol: Renault koupil 36,8procentní podíl v Nissanu, což vedlo k vytvoření aliance Renault Nissan. Japonský výrobce se ale - podobně jako předtím Renault - potácel v dluzích. Dokonce prý tak velkých, že v Japonsku jen tři z 46 prodávaných modelů vydělávaly nějaké peníze.

Carlos Ghosn tak nastoupil jako provozní ředitel Nissanu a v duchu Renaultu pár let předtím provedl hloubkovou restrukturalizaci značky, která podle mnohých mířila k jistému zániku. Nissan musel propustit 21 tisíc lidí, zavřít několik továren a výrazně upravit své modelové portfolio. I Nissan se mu však povedlo zachránit, načež se v roce 2001 stal jeho prezidentem.

O čtyři roky později k tomu přidal roli šéfa Renaultu - poprvé v dějinách tak jeden člověk šéfoval dvěma firmám z prestižního žebříčku Fortune 500. Později k tomu přidal i roli šéfa celé aliance. Stejně agresivně, jako vedl restrukturalizace obou značek, přistupoval i k jejich růstu. Už v roce 2007 tak aliance Renaultu a Nissanu nalila obrovské peníze do vývoje elektromobilů, Ghosn pak opakovaně autům s pohonem na baterie vyjadřoval důvěru a viděl v nich jedinou možnou budoucnost.

Dnešní optikou to bylo vizionářské, v první dekádě 21. století ale možná až příliš utopistické. Zhmotněním jeho snu se stal první Nissan Leaf, kterým japonský výrobce v roce 2010 předběhl v podstatě veškerou konkurenci. Kromě elektromobility se Ghosn také výrazně zaměřoval na východní a rozvojové trhy. Právě on stál za návratem značky Datsun, která měla nabízet levná auta v Africe, Asii nebo Rusku, pod jeho vedením také aliance Renaultu a Nissanu získala kontrolní podíl v ruském AvtoVAZu, který vyrábí Lady. Sám Ghosn byl několik let jeho šéfem.

Ještě pod jeho vedením v roce 2016 koupila aliance podíl v Mitsubishi a Ghosn se stal předsedou představenstva značky. To už se ale blížil jeho trpký pád. V listopadu 2018 byl totiž v Japonsku zadržen na základě obvinění z finančních deliktů. Mimo jiné měl ve svůj prospěch zneužívat finance Nissanu. Z jeho čela odstoupil už o rok dříve, následkem zatčení také přišel o pozice v Renaultu, Mitsubishi i celé alianci.

Ghosn od začátku obvinění odmítal, mimo jiné je označoval za zinscenovaná částí tehdejšího vedení Nissanu, která byla proti hlubší integraci s Renaultem. Ostatně o osudu aliance se v posledních letech mluvilo skutečně hodně. Řada expertů počítala s jejím rozpadem, nakonec k němu ale nedošlo, byť se vztahy uvnitř ní změnily. To ale ani zdaleka není konec Ghosnova příběhu.

Z japonského vězení byl na kauci propuštěn do vězení domácího, ovšem bez možnosti opustit Japonsko nebo kontaktovat manželku. Čekal se poměrně tvrdý trest, nicméně k soudu zatím nedošlo. Koncem roku 2019 totiž Ghosn naprosto senzačně uprchl z Japonska do rodného Libanonu, kde jej naopak lidé milují.

Spíše než samotný únik je ale pozoruhodné to, že se tak mělo - s vydatnou pomocí několika spolupracovníků - stát v bedně na hudební aparaturu. Původně se proslýchalo, že šlo o futrál na kontrabas. Dodnes se tak kolem útěku objevuje řada otázek, jisté je, že Ghosn se v Libanonu před japonskou justicí ukrývá dodnes.

Nelze se tak moc divit, že se Ghosnův příběh stal námětem chystané minisérie s názvem Fall of the God of Cars, v překladu Pád automobilového boha. Projekt napsal a režíruje Michael Winterbottom. Brit naposledy natočil seriál This England o vládě Borise Johnsona v době pandemie koronaviru, vedle toho má na svém kontě třeba i sérii The Trip nebo filmy Král ze Soho, Tristram Shandy nebo Vítejte v Sarajevu. Určitě tak nejde ve světě filmu o úplně neznámé jméno.

Možná ještě větší hvězda ale bude hrát Carlose Ghosna. Role uprchlého manažera se zhostí Tony Shalhoub, hlavní hvězda detektivního seriálu Můj přítel Monk. Kromě toho patří také k hlavním hvězdám aktuálního hitu streamovací společnosti Prime Video Úžasná paní Maiselová, který letos bude mít premiéru poslední, páté série. Jména dalších herců jsou zatím zahalená tajemstvím, na seriálu na motivy Ghosnova života ale Winterbottom pracuje již delší dobu, původně i s oscarovým režisérem Alfonsem Cuáronem.

Producentsky se na šestidílné minisérii budou podílet hned tři společnosti, které mají za sebou například práci na seriálech Mr. Robot, True Detective nebo Maniak. Na jaké platformě se seriál objeví ani kdy bude mít premiéru, zatím není jasné.

O Ghosnovi dodnes vznikly dva dokumenty - jeden pro Netflix a druhý pro konkurenční Apple TV+. Hraný seriál ale bude mít premiéru. O velikánech autoprůmyslu vzniklo v minulosti hned několik filmů a seriálů. Můžeme připomenout třeba snímek Ford: Muž a stroj o Henrym Fordovi z roku 1987, Carl a Bertha z roku 2011 o Carlu Benzovi a jeho ženě Bertě nebo loňský film Lamborghini o Ferrucciu Lamborghinim. Chystá se také film o Enzu Ferrarim v hlavní roli s oscarovým Adamem Driverem.