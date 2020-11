Kdo je tady větší brzda? Zákazník nechce platit kvalitu, opraváři šidí práci

Nedávná statistika servisní sítě ProfiAuto konstatuje, že dvaadvacet z padesáti nejoblíbenějších typů ojetin trpí na pravidelné potíže s brzdami. Starší auta ale odrážejí hlavně zvyky majitelů a poctivost opraven. Proto jsou potíže s brzdami všudypřítomné a zároveň zbytečné. Stačilo by používat kvalitní díly a při každé výměně obětovat půlhodinu času důkladnému vyčištění mechanismu.

Věčně spěchající uživatel moderní techniky si nemá čas uvědomit, za jak velkou část z dnešního bezpečí a jistoty za volantem vděčíme vynálezu kotoučové brzdy. Kdo se sveze broukem, kachnou nebo embéčkem s brzdami bubnovými, musí uznat, že jejich vlažné zpomalování připomíná spíš jízdu vlakem, v dnešním provozu byste s nimi neměli šanci.

Daní za větší účinnost ovšem je, že jemný mechanismus už není skrytý v bezpečí uzavřeného bubnu, ale vystavený prachu, soli a vlhkosti okolí. Ty pronikají do jeho útrob, působí korozi vnitřních částí a také vyplňují vůle vzniklé postupným opotřebením destiček.

Mechanismus postupně ztrácí přesnost, což má dva následky. Zaprvé destičky nedoléhají ke kotouči rovnoměrně. Na jedné straně ho obrušují zbytečně rychle, což zkracuje jeho životnost. Ve chvíli, kdy ho musíte vyhodit, přitom na opačném konci ještě zbývá nevyužitý materiál.

Zadruhé se pak destičky nevracejí, když sundáte nohu z pedálu. Přibrzďují tedy stále, což nejen zrychluje opotřebení, ale navíc hrozí rizikem přehřátí. S ním klesá i brzdný účinek a šance, že opravdu zastavíte, zrovna když vám vběhne do cesty nepozorný capart.

Po určité době je nutné mechanismus důkladně vyčistit a jeho pohyblivé části promazat, což nejen zlepší okamžitou pohyblivost, ale na další periodu zamezí korozivním procesům. Ideální příležitost k tomu je po 40 000 až 50 000 km, když dozraje čas na výměnu destiček.

Letmá obhlídka se ale vyplatí i dřív. "Když zákazníkům přezouváme sezonní pneumatiky a kola jsou dole, není nic jednoduššího než se podívat na brzdy shora. Pak hned vidíte, jestli obložení vnější a vnitřní destičky ubývá stejně rychle," popisuje automechanik Vladimír Trendl. "Když jsou kola namontovaná, vidíte jen vnější stranu. A divil byste se, jak často se vnitřní liší. To svědčí o nesouměrně chodícím mechanismu a potřebě zásahu."

Kdo by ani při výměně destiček nic neudělal, tomu začnou nové už od začátku chodit nakřivo a zničí kotouče mnohem rychleji. Jenže totéž nastane, když se čištění neprovede dost důsledně. Což je častý případ a skutečný důvod stížností na brzdy starších aut, kde se vše umocňuje nahromaděnými vůlemi.

Vyčištění mechanismu je sice předepsáno ve všech manuálech, ale vysvětlení pojmu se nechává na tom, co koho naučili ve škole. "Nejlepšího výsledku dosáhnete, když brzdový třmen vyčistíte sundaný z kola a upnutý do svěráku. Když jsem to poprvé udělal na svém minulém působišti, kolegové se přišli překvapeně podívat, co prý tam dělám," směje se Vladimír Trendl . "Přitom tam nebylo výjimečné, že zákazník po půl roce reklamoval přehřátou brzdu. Destičky v ní zůstávaly viset kvůli špatně vyčištěnému třmenu," dodává.

Tato praxe se bohužel nevyhýbá ani drahým značkovým servisům, které jsou pod enormním tlakem stihnout co nejvíc zakázek a vydělat majiteli na prosklený showroom. Mechanici jsou na tom finančně zainteresováni a sami si spočítají, že když budou ráno někomu dvacet minut čistit kompletně rozebrané brzdy, odpoledne jim čas bude chybět.

Uživatelé starších aut to často zpestřují tím, že z výběru pěti různých destiček trvají na těch úplně nejlevnějších. Jejich méně kvalitní obložení totiž logicky ubývá rychleji a všude kolem zanechává spoustu jemného černého prachu. Výsledkem nejsou jen neustále špinavá kola, ale i vydatnější zanášení brzdového mechanismu.

Z uvedeného je jasné, že kvalitnější díly a poctivá práce ve skutečnosti ušetří nejvíc peněz. Česká spotřebitelská mentalita je vůči tomu bohužel imunní, a tak nejspíš i ojeté auto, které se právě chystáte koupit, bude mít brzdy ve stavu žádajícím generální opravu.