Skrytá hrozba nehody: Češi nemění brzdovou kapalinu. Opraváři rezignovali

Že kvůli nízkým mzdám jezdíme starými auty, o tom se mluví často. Také se o ně ale hůř staráme. Péče o vůz má v rodinných rozpočtech nízkou prioritu, zejména pak prevence, která není vidět. Víc než polovina starších aut má třeba zvodnatělou brzdovou kapalinu, kvůli níž můžou brzdy v nouzi selhat.

S železnou pravidelností se jednou za pár let objeví průzkum náhodného vzorku aut, na nichž technici některé servisní sítě nebo dodavatelé náhradních dílů bezplatně přezkoušejí stav brzdové kapaliny.

Výsledek bývá zejména u starších vozidel tristní. Nedávná akce sítě Profi Auto na Ostravsku skončila zjištěním, že kapalina nevyhovuje v 56 % případů. Zkondenzovalo v ní příliš mnoho vzdušné vlhkosti, což snižuje bod varu. Když se zvodnatělá kapalina dlouhým a silným brzděním zahřeje, vytvoří se v ní bubliny a systém ztrácí tlak.

Taková situace je nebezpečná, protože řidič pedálem nevytváří tlak na nestlačitelnou kapalinu, ale jen sešlapává nafouknuté bubliny. A ani s pravou nohou v podlaze nepřiměje brzdy k vyššímu účinku.

Výsledky zkoušek ve formě tiskové zprávy obletí motoristická média a pak všechno na dva tři roky usne, aby to čtvrtý rok zkusila jiná firma a zjistila totéž. Češi se nepoučili a brzdovou kapalinu stále nevyměňují.

Servisní plány vozidel předepisují obnovu náplně většinou každé dva roky. Ve vozech podléhajících záruce či krátce po ní tedy vše bývá v pořádku. Po šesti či deseti letech se ale většina aut vzdálí síti značkových dílen a údržba se začne zjednodušovat.

Dobrý nezávislý opravář dokáže zákazníkovi důležitost brzdové kapaliny vysvětlit. Jenže takoví nejsou všichni, a také ne všichni majitelé aut jsou ochotni platit to, co auto opravdu potřebuje. Pak se i brzdová kapalina přesune do kolonky "ještě to počká".

A pak přijde nejhorší fáze, kdy se ani mechanik nechce do akce pouštět, protože léty zoxidované výpustní šrouby nejdou povolit - ani na tlakovém válci pod pedálem, ani na brzdovém třmenu u kola. Pokud se ventily poškodí, musel by zákazník platit výměnu obojího za několik tisíc. A k tomu těžko přesvědčit jedince, který nechtěl dát ani šest stovek za novou kapalinu.

Řešením by bylo přidat kontrolu brzdové kapaliny do povinných úkonů při STK. Dnes je předepsána pouze vizuální kontrola hladiny v nádržce, čímž se však dá odhalit jen netěsnost systému.

Ke zpřísnění předpisu zjevně není vůle, a tak po našich silnicích budou dál jezdit auta s brzdami vhodnými jen pro opatrné svezení do Kauflandu. A za další rok či dva najdete na internetu další článek, kolik motoristů má v autě zvodnatělou kapalinu.