Nejkrásnější československý karavan jako dárek ženě. Zrenovované Dingo č. 1 ohromí

Karosa W4 Dingo je s přehledem nejkrásnější obytný přívěs, který kdy v Československu vznikl. Jeden, dokonce velmi vzácný kus s výrobním číslem 1, prošel pečlivou renovací. Byli jsme si ho prohlédnout.

"Představte si, jak to asi vypadalo, když jsem já v galanterii vybíral tu správnou krajku na záclony!" směje se mohutný fousatý muž, který by se typově hodil do filmů o maskulinních motorkářích.

Jakub Oršulík pracuje v renovační dílně, specializuje se na veterány různého typu, jedním z čerstvých kousků, kterým spolu s dalšími pěti kolegy vdechl nový život, je nádherný karavan Karosa W4 Dingo. Bez přehánění nejkrásnější československý obytný přívěs.

Sympaticky kulatý karavan připomínající vajíčko měl na přelomu 50. a 60. let uspokojit touhu československého pracujícího lidu jezdit na dovolenou s obytným přívěsem. Je jedním z výtvorů známého designéra dopravních prostředků Otakara Diblíka, který navrhl třeba také Škodu 440 Karosa, elektrickou lokomotivu 230 či Zetor Crystal a upravoval Škodu 706 RTO.

Jenže W4 Dingo nebylo levné, stálo 20 tisíc Kčs, přičemž tehdejší průměrný plat byl okolo 1300 korun československých. Podle údajů mělo od Karosy vzniknout jen 46 kusů, avšak teď to vypadá, že jich zřejmě bylo víc.

"Sčítání zatím neproběhlo, i proto, že spousta majitelů nechce být veřejně známá a sbírky si chrání. Když jsme ale na srazu před pěti lety počítali, o kolika kusech ještě víme, číslo se přiblížilo ke čtyřicítce. A pořád se nachází další a další," říká Josef Tichý, odborník na Dinga, který mapuje jejich historii a také současný stav.

Sám se k slavnému karavanu dostal oklikou. "Kdysi jsem si koupil Škodu Spartak s tažným zařízením. Začal jsem pátrat, co vlastně mohla tahat, a narazil jsem na Dingo. Jedno jsem koupil a započala nekonečná renovace. Dnes ho mám v depozitu a čekám, až dorostou vnoučata, abychom mohli společně vyrazit," směje se.

Založil facebookové stránky, kde během renovace zveřejňoval veškeré poznatky, které by mohly pomoci jiným renovátorům a majitelům, dnes mapuje dochované kousky.

Tento konkrétní krásně zrenovovaný exemplář je speciální dokonce tím, že má na výrobním štítku číslo 1, jde o první vyrobený kus z roku 1961. Nechybí mu ani původní doklady, a proto má i původní registrační značku, což je velmi ceněné. Kdysi si ho pořídila teplická důlní společnost pro potřeby rekreace svých pracovníků, následně ho ale odkoupil ředitel do svého osobního vlastnictví.

Faktu, že se Dinga zachovala do současnosti, pomohlo to, že skořápka je vyrobená ze sklolaminátu. "Celolaminátová karoserie je téměř nezničitelná a odolává povětrnostním vlivům. Víme o jednom kusu v Rusku, který tam zůstal po nějaké výstavě také o jednom kusu na Slovensku, v Anglii a také v německém muzeu. Sám jsem z Anglie přivezl jeden kus a dvě Dinga z Nizozemska zpátky do Česka," dodává Tichý.

Jenže laminát umí renovátory také pěkně potrápit. "Museli jsme ho opravit až na druhý pokus, poprvé se to někomu před námi moc nepovedlo. Celá spodní část karoserie se sice dochovala, ale průsvitná střecha byla kompletně propadlá, musela se vyrobit nová forma," dodává Oršulík.

I proto celá renovace trvala extrémně dlouho, téměř tři roky. "Zakládáme si na tom, že renovace provádíme takzvaně do šroubku. Řešíme každý detail, používáme původní materiály, když to jen trochu jde," říká Oršulík.

Spoustu dílů, jako například kovové lišty, se naštěstí zachovaly. Gumy se musely vyrobit nové a problém byl hlavně s panty na oknech a dveřích. "Ty původní bakelitové či plastové popraskaly, dlouho jsme řešili, čím to nahradit a zkoušeli všechno možné. A nakonec jsme je vyrobili na 3D tiskárně," popisuje renovátor. Vypadají dobře, nerušivě.

Zdaleka nejkrásnější je na Dingu dokonale zrenovovaný interiér. Vše, co bylo původně umakartové, je opět z umakartu. Nádherné jsou dřevěné skříňky, lavice a zmíněné záclonky i s krajkovými stužkami, které věrně připomínají 60. léta. "Řešili jsme i co nejpřesnější prošívání polštářů na lavice, tak, aby připomínalo tehdejší nafukovací matrace," říká Oršulík.

V kuchyňce karavanu nechybí dobové nádobí, příbory, hliníkový ešus i hranatá plastová termoska na čaj. Dokonalé retro do sebemenšího detailu. Dingo trochu působí spíš jako dokonalý domeček pro panenky, těžko si představit, že bylo původně koncipované pro čtyři osoby, typicky pro rodinu s dvěma dětmi. Vždyť i s ojí měří jen 3,7 metru.

Mimochodem, oj se musela protáhnout, původně byla kratší. "Dřív byla auta o dost užší, když byste ale Dingo připřáhli za dnešní moderní vozy, v zatáčkách by se to mohlo potkat," popisuje Oršulík.

Toto první Dingo se ale bude vozit velmi stylově, připřáhne se za Škodu Octavia z roku 1963 ve stejném béžovém laku. Dokonalý barevně sladěný set pořídil Jozef Onderka jako dárek pro svou manželku.

"Veterány má ráda, ale nejvíc ji baví cestování a příroda. Budeme vyrážet kempovat kolem Berounky na Křivoklátsku, kde to máme rádi. Nemáme přehnané cíle, že bychom jezdili daleko do ciziny, takhle to bude akorát," dodává Onderka, který má československé veterány v lásce.

Jen si tento článek zatím nesmí paní Onderková přečíst, protože Spartak s Dingem bude narozeninové překvapení.