Modrý nezmar zablokoval Mělník. Muzeum Avií oslavilo první rok, přijely i unikáty

Před rokem otevřeli dva nadšenci do Avií muzeum věnované oblíbeným užitkovým automobilům. Na oslavu se do Panenských Břežan sjeli nejen bývalí zaměstnanci letňanské automobilky, ale také několik zajímavých unikátů. Mezi nimi třeba i pancéřovaná avia pro převoz peněz.

"Jako oslavu prvního roku od otevření muzea v Panenských Břežanech jsme pro naše příznivce zorganizovali mimo prohlídkové dny slavnostní setkání s účastí zajímavých hostů z bývalé Avie Letňany," popisuje akci jeden ze zakladatelů muzea Ivan Monev. Ten dal spolu s Davidem Hlouškem, druhým z nadšenců do československých užitkových nezmarů, dohromady unikátní sbírku aut s různými nástavbami i zaměřením.

Expozice se navíc pravidelně obměňuje podle toho, jaké auto se oběma nadšencům podaří sehnat, případně když se některý exponát povede najít v lepším stavu, než v jakém jej doposud vlastnili. Jedno z hlavních lákadel ale zůstává, jsou to dva prototypy řady AN, jejichž testování začalo v 80. a skončilo na počátku 90. let. "Mít dvě auta této řady v takovém stavu vedle sebe je naprosto unikátní," vysvětloval loni Hloušek, když redakce Aktuálně.cz muzeum navštívila.

Ačkoliv prototypy rozhodně stojí za to vidět, stejně jako třeba furgon s pohonem všech kol, následné spanilé jízdy návštěvníků, se nezúčastnily. Zastoupil je ale neméně zajímavý model s technikou modelu A31 Turbo a logy České národní banky. Na první pohled byste přitom v opancéřovaném autě pro převoz peněz nebo cenin avii hledali možná marně.

"V rámci vyjížďky se podařilo dočasně zablokovat i mělnické náměstí, ale na tu chvilku to myslím vlastně ani nikomu nevadilo," dodává s úsměvem Monev, když o akci vypráví. "V budoucnu chceme s kolegy navázat podobnými akcemi," dodává s tím, že oslavu roku muzea hodnotili zúčastnění pozitivně.

Mimochodem ani všechny exempláře muzea nejsou jen statické, s některými Ivan Monev jezdí i do zahraničí. S jednou cestovatelskou avií navštívil letos mimo jiné Asii. "Ta se zúčastnila i srazu karavanů na podvozcích Avie," říká Monev. "Pokud by někoho Avie zajímaly, první sobota dalšího měsíce se kvapem blíží," láká závěrem návštěvníky, pro něž je sbírka v Panenských Břežanech běžně k vidění každou první sobotu v měsíci.