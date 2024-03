Dojezd skoro jako na naftu. Elektrický Renault Scenic chce být stále rodinný ideál

Dlouhý dojezd a zajímavá cenovka. Když Renault v prosinci zveřejnil ceník elektrického Scenicu, pro spoustu zájemců o elektromobil se rázem stal objektem vážného zájmu. Přes 600 kilometrů pod 1,1 milionu korun totiž dnes nabídne jen skutečně málokdo. Jaký nový francouzský rodinný elektromobil, mimochodem čerstvé evropské auto roku, je, jsme zjišťovali ve Španělsku.

Na začátek odpověď na tu nejpalčivější otázku, ujede Scenic avizovaných 625 kilometrů? Neujede, jakkoliv při usednutí do plně nabitého auta tato hodnota na přístrojové desce skutečně svítí. Při prvních jízdách jsme se na 200 kilometrů dlouhé trase vedoucí po městě, dálnici, do kopce i z kopce, dostali na průměr 17,1 kWh/100 km. Podobnou hodnotu jsme zopakovali i druhý den na jiné trase s podobným profilem, kde se nakonec povedlo dokonce dostat pod 17 kWh/100 km.

Vezmeme-li do úvahy, že baterka Scenicu má kapacitu 87 kWh, pak by mělo auto hrubým odhadem ujet na jedno nabití přes 500 kilometrů. Odpovídal tomu i fakt, že na palubní desce svítil po ujetí první trasy dojezd 324 kilometrů. A to už je hodnota, která rozhodně stojí za pozornost.

Navíc se příliš neodlišuje od toho, co udává automobilka, tedy 16,8 kWh/100 km, její zástupci pak tvrdí, že po dálnici v nejvyšší povolené rychlosti by měl Scenic ujet asi 300 kilometrů a nabíjet by ho mělo být nutné asi po třech hodinách. To dobíjení mimochodem zvládne stejnosměrným proudem rychlostí až 150 kW, střídavým pak 22 kW. Ten je v Česku standardem, na jiných trzích se za něj ale musí připlácet.

Podobně jako elektrický Megane umí Scenic také dobře rekuperovat, a ačkoliv ovládání auta jedním pedálem není úplně možné - vůz tak neumí zastavit - díky silné rekuperaci budete na značné části trasy používat jen plynový pedál. Výhoda je to třeba při jízdě po městě.

Ačkoliv Renault nabídne na některých trzích dvě výkonové verze, z nichž ta slabší má i menší baterku s papírovým dojezdem 430 km, v Česku bude k dispozici jen 160kW varianta s větší baterií a pohonem předních kol. Nad čtyřkolkou se v tuto chvíli neuvažuje, dozvídáme se od zástupců francouzské automobilky. Papírově by měl Scenic z 0 na 100 km/h vyrazit za 7,9 sekundy, pocitově to odpovídá.

Auto ochotně zrychluje i ze 120 km/h a je vidět, že má výkonový potenciál. Jen spotřeba pak logicky leze nahoru, byť ne do nějakých závratných výšin. Sportovnější berte trochu s rezervou, jakkoliv auto se i po zakroucených silničkách v Andalusii proplétá s jistotou (nejlépe mu ale je při pohodové jízdě krajinou) a má též jízdní režim Sport při němž ztuhne řízení a reakce na plynový pedál jsou hbitější. Jaký to kontrast oproti hodně letargickému režimu Eco.

Od 90. let, kdy se auto s tímto jménem objevilo poprvé, byl Scenic vždy synonymem pro kompaktní rodinné auto. Jinak by tomu nemělo být ani v případě elektrické novinky, což Francouzi často a rádi zdůrazňují. Při rozvoru téměř 2785 mm je vzadu před koleny místa skutečně dost, a to byla sedačka vpředu nastavená na 180 cm vysokého řidiče. Chodidla také zastrčíte pod sedačku před sebou, byť ne zcela komfortně.

Problém není ani s místem nad hlavou, kterému pomáhá i fakt, že ačkoliv zkoušené auto mělo panoramatickou střechu, ta nemá krycí roletku. Ztmavuje se totiž automaticky na stisk tlačítka, takže ji nepotřebuje. Dozadu i dopředu se dobře nasedá, kufr pak pojme v základu 478 litrů i s prostorem pod podlahou. Příjemné je, že pod něj schováte nabíjecí kabely, méně už to, že po sklopení sedadel vznikne schod.

Vůbec variabilitou předchůdců novinka příliš neoplývá. Na zadních sedadlech je sice dostatek místa, kromě multifunkční loketní opěrky s chytrým držákem tabletu, která je standardem od druhého výbavového stupně, ale nic jako nějaké praktické stolky nebo šuplíky nedostanete. K dispozici není ani sedmimístná verze, pro více lidí je v nabídce Renaultu hybridní Espace, případně dodávka Grand Kangoo i s elektrickým pohonem.

Zároveň je trochu problematický výhled dozadu pomocí vnitřního zpětného zrcátka. Zadní okno je užší a ve výhledu překáží i opěrky hlav. Problém řeší digitální zpětné zrcátko, které je ale vždy součástí příplatkového paketu.

Jinak po usednutí za volant platí, že pokud jste řídili Megane, nebudete překvapení. Scenic má stejnou soustavu displejů ve tvaru písmene L, kterou tvoří digitální budíky a 12palcová vertikální obrazovka. Od prostředního stupně Techno má auto multimediální systém se softwarem od Googlu včetně integrované navigace s informacemi o dopravě v reálném čase, jak jste zvyklí na klasických mapách Google.

Příjemně působí na palubní desce potah z tkaniny či umělé kůže, recyklovanou textilií jsou potažená i sedadla v nejvyšší výbavě Iconic dokonce standardně vybavená masážní funkcí. Na první pohled vše dobře lícuje, materiály jsou také kvalitní.

Scenic je v Česku možné objednávat od prosince, první auta přijedou v červnu. Ceník startuje na 1 085 000 korunách za model Evolution s dvouzónovou automatickou klimatizací, devítipalcovým multimediálním systémem, zadní parkovací kamerou a senzory, tepelným čerpadlem nebo 19palcovými litými koly. Prostřední verze Techno s infotainmentem a navigací od Googlu nebo parkovacími senzory vpředu přijde na 1,15 milionu korun, nejvyšší verze Iconic s kompletní sadou asistentů nebo vyhříváním předních sedadel a volantu stojí 1,23 milionu korun.