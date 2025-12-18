"Jezdím tiše." Putin za volantem se prohání po Moskvě inkognito, vadí mu kurýři

Ruský prezident Vladimir Putin podle vlastních slov jezdí někdy po hlavním městě potichu, bez kolony doprovodných aut a blikajících majáků. A jak tak po Moskvě sám kroutí volantem, vadí mu prý stejné věci, jako obyčejným smrtelníkům.
Zasedání ruské Rady pro lidská práva navštívil 9. prosince vzácný host. Čas si udělal Vladimir Putin osobně, což mnozí přítomní využili k tomu, aby nejvyššímu vůdci země předali nejrůznější stížnosti.
A protože je s lidskými právy v současném Rusku všechno v nejlepším pořádku, členka rady Marina Achmedovová si Putinovi postěžovala na elektrické koloběžky, které na moskevských chodnících ohrožují chodce.
"Málokdy mám možnost projít se po Moskvě a možná to necítím tak intenzivně, ale chápu, o čem mluvíte," formuloval Putin odpověď zeširoka. "Nejezdím vždycky s blikajícími majáky a troubícími klaksony, takže si všímám, jak to s těmi kurýry chodí," dodal podle listu Gazeta prezident chápavě. A přidal krátkou přednášku o tom, že "těžký kovový výrobek, který se řítí rychlostí 30 až 40 km/h, představuje nebezpečí pro občany".
Ruský prezident však současně našel i řešení celé situace: "Musí se tím zabývat regionální orgány s pomocí ministerstva vnitra. Příslušné pokyny vydám zítra," prohlásil.
Po prezidentově projevu si za řečnický pultík stoupl jeho mluvčí Dmitrij Peskov, aby novinářům připomněl, že Vladimir Putin "je zkušený řidič s více než 50 lety praxe a jeho prvním autem byl Zaporožec".
Podle Peskova prezident řídil také žiguli, volhu "a měl možnost sedět za volantem nejnovějších ruských automobilů, jako jsou tři modely značky Lada - Kalina Vesta, Aura - nebo manažerské limuzíny Aurus".
Gazeta poznamenává, že je "hlava státu zručná nejen v řízení osobních aut". A uvádí příklad, kdy Putin v květnu 2018 řídil celých 19 kilometrů kamion Kamaz přes nově otevřený most na Krym. Ten se Ukrajinci po zahájení plnohodnotné invaze v roce 2022 několikrát snažili vyhodit do vzduchu.
Noviny dále připomínají, že v roce 2010, kdy byl ve funkci premiéra, ujel Putin na dálnici z Chabarovsku do Čity celých 350 kilometrů v zářivě žlutém voze Lada Kalina.
O rok později se pak za volant Lady znovu vrátil - na prezentaci nového levného sedanu Lada Granta. "Nejprve se rozhodl k prohlídce zavazadlového prostoru. Prezident poznamenal, že prostor je velký a snadno se do něj vejdou dva pytle brambor. Poté, co Putin usedl za volant sedanu domácí výroby, pokusil se vozidlo nastartovat: několikrát otočil klíčkem, ale auto nenastartovalo," uzavírá Gazeta.
