Milionářská Jawa, na kterou se pozapomnělo. Do dražby jde motorka z klubu vlivných

Možná si na tento 15 let starý příběh fanoušci motocyklů Jawa vzpomenou, jiným třeba utkvělo v paměti, že raritní limitovanou edici financoval neoficiální VIP motorkářský klub tehdy nejvlivnějších tuzemských politiků a byznysmenů. Vzniklo 21 motorek Jawa 650 Limited edition a jedna z nich teď konečně po letech míří do aukce, a to i se speciálními hodinkami Prim Jawa Rider.

EXKLUZIVNĚ: Byla to velká událost. Jawa v novodobé historii přišla po delší pauze v roce 2004 s novým motocyklem, modelem 650 Classic. Ten nadneseně vzdával svými tvary hold legendě 500 OHC, na designu se podílel známý návrhář Václav Král. Jawu, tehdy ještě vlastněnou Antonínem Charouzem, oslovila skupina vlivných podnikatelů a politiků tehdejší doby s nápadem, aby jim firma vyrobila limitovanou edici chopperu ve speciální úpravě. Ke každé Jawě 650 Limited edition patří také speciální hodinky Prim, vzniklo jich 21. | Foto: David Kraus Jednalo se o osobnosti z vysokých politických kruhů a byznysu, z nichž někteří se v čase projevili jako kontroverzní podnikatelé. Většina chtěla zůstat v utajení, jiní se ale k sympatiím ke značce Jawa hrdě hlásili. Byl mezi nimi například tehdejší ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Milan Urban a také Martin Roman. Dnes šéf skupiny prestižních škol PORG, miliardář a filantrop, dříve především vlivný podnikatel a někdejší generální ředitel plzeňských strojíren Škoda a později generální ředitel a předseda představenstva ČEZ. Dalšími majiteli stroje jsou například Vlastimil Tlustý, tehdejší ministr financí, dále Patrik Tkáč, spolumajitel investiční skupiny J&T, někdejší spolumajitel Newton Group, finančník a odsouzený uhlobaron Petr Kraus, Tomáš Krsek ze Škoda Holdingu či Milan Maděryč z České pojišťovny, někdejší šéf Petra Kellnera a později významný akcionář PPF. Spekuluje se i o lobbistovi Romanu Janouškovi. Související Jawáckou červenou mám denně až za ušima, říká renovátor československých motorek 49 fotografií Členů tohoto v Česku neobvyklého milionářského motorkářského neoficiálního klubu bylo přesně dvacet a Jawa pro ně 650 Limited edition vyrobila. Od obyčejné sériovky se lišila v několika detailech. Je nalakovaná typickou jawáckou červení, má ručně šité kožené sedlo, chromovanou nádrž (a chrom na mnoha dalších místech), zesílenou vidlici, jiná kola, hodiny ve sdružených přístrojích, kožené třásně na řídítkách ve stylu chopperů a samozřejmě nápisy a plakety informující o limitované edici. Jednoválec Rotax dával výkon 35 kW a motorka údajně stála lehce přes 300 tisíc, což bylo skoro dvakrát víc, než na kolik vyšla obyčejná 350 Classic. Dvacetičlenná skupina majitelů unikátní Jawy tímto způsobem prý chtěla podpořit český průmysl i jeho tradici a zviditelnit prestiž domácích výrobků. Množné číslo tu není omylem, protože ke každé motorce patřily také speciální náramkové hodinky značky Prim. Jednalo se o motorkářské hodinky zvané Rider, ale ve speciální úpravě Jawa. Ridery navrhl Jan Prokop, tehdejší obchodní ředitel značky Elton, která primky vyrábí. | Foto: David Kraus Ridery tehdy navrhli Michal Jelínek a Jan Prokop z dílny Creative Services. Jan Prokop je dnes spolumajitel značky českých luxusních hodinek Prokop & Brož, tehdy byl obchodním ředitelem firmy Elton hodinářská z Nového Města nad Metují, která primky vyrábí. Motorkářské hodinky prý Jan Prokop viděl na fotkách motorkářů ve druhé světové válce, nápad na jejich realizaci vymyslel se svými kamarády, se kterými jezdil na motorkářské výlety. popisuje hodinky Jan Prokop. "V seznamu zadání bylo také to, aby hodinky dokázaly splnit úlohu zbraně. Když se sundají z ruky a mrští po nějakém otravovi, aby ho byly schopné zabít," vzpomíná na téměř dvacet let starý projekt hodinek Rider Jan Prokop. Kožené třásně na řídítkách ve stylu chopperů. | Foto: Václav Vašků Prim Jawa Rider jsou hodinky, které nelze přehlédnout. Tlustý světle hnědý kožený pásek přivrtaný k vodotěsnému pouzdru hodinek je sladěný s barvou sedla limitovaného motocyklu. Obří číselník s logem Jawy i Primu je samozřejmě červený a za pozornost stojí vteřinovka, rovněž s logem Jawy na konci. Na dýnku každých hodinek je vyražené pořadové číslo z celkového počtu vyrobených strojů. To se shoduje s plaketami na motocyklu. Více hodinek Prim Jawa Rider nevzniklo, a tak se jedná v kombinaci s motorkou o cenný exemplář. Pořadová čísla si majitelé rozdělili, číslo 1 má na motorce a hodinkách Martin Roman. "Po slavnostním předání motorek jsme ještě asi třikrát vyrazili společně na výlet, i když nikdy všichni, spíše nás bylo kolem deseti. Zdaleka ne všichni byli nadšení motorkáři. I já Jawu parkuji v garáži a jednou za měsíc se na ni zálibně podívám s chutí někam vyrazit, což se ale už deset let nestalo," říká Martin Roman. Vzniklo jen 21 motocyklů v této limitované edici, jeden právě míří s 15letým zpožděním do aukce. | Foto: Václav Vašků Motorek ale celkem vzniklo 21. Na tu poslední se měli všichni majitelé společně složit, vydražit ji v aukci a finance věnovat na dobročinné účely. Podle informací HN ji ale zaplatili jen dva lidé. Ačkoli tehdy některá média informovala o tom, že aukce proběhla, nikdy se tak nestalo. "Abych pravdu řekl, trochu jsme na ni zapomněli," sdělil letos v březnu Martin Roman. Motorka s pořadovým číslem 19/21 celá léta stála v krásném muzeu Jawy v Týnci nad Sázavou, a to hned vedle druhé, kterou tu jeden z majitelů "garážuje". Události na jaře nabraly rychlý spád. V neděli 30. května přesně v poledne proběhne v prostorách pražského Žofína charitativní aukce, která mimo Jawu čítá na 200 obrazů slavných, převážně českých umělců od Toyen, Emila Filly až po Maxe Švabinského, a výtěžek z prodeje těchto děl putuje na dobročinné účely. Aukce proběhne on-line přes dražební portál, ale kvůli omezením zřejmě bez obecenstva přímo v sále. Na předaukční výstavu, kde na zdi visí díla slavných umělců za celkem stovky milionů okolo naleštěné Jawy, je ale možné se do Galerie Kodl na Národní třídě podívat už teď. Související Auto pro Brežněva, prototyp 1000 MB a další rarity. Svět škodovek se chystá otevřít 21 fotografií Vydražená částka z prodeje tohoto "uměleckého díla" kompletně zamíří bez aukční přirážky na účet Charity Česká republika. Pomoc půjde na podporu pozůstalým rodinám s dětmi, které se dostaly do existenčních potíží v souvislosti s úmrtím jednoho z rodičů vinou onemocnění covid-19. Majitel k vydražené Jawě dostane také zmíněné primky s pořadovým číslem 19/21 s prodlouženou zárukou a speciální certifikát. Motorka má ve sdružených budících hodiny, bohužel ale ne značky Prim. | Foto: Václav Vašků Vyvolávací cena je 200 tisíc korun. Za kolik se vzácná milionářská Jawa prodá, se ale těžko odhaduje. "Je to složitá otázka, a protože jsem spíš pesimističtější, myslím, že cena by se mohla pohybovat od 200 do 600 tisíc. Je to ale unikát a věřím, že může oslovit i nové klienty. Velmi se mi líbí hodinky, které k ní patří. Díky nim Jawa získává na vyšší hodnotě, přispívá k tomu právě kombinace dvou kvalitních českých firem. Kolegové si ze mě dělají legraci, že teď už nám bude chybět v aukci jen traktor Zetor," směje se Martin Kodl, majitel stejnojmenné galerie. Na kolik si sběratelé cení raritní Jawy a speciálních hodinek Prim, které proslavila skupina podnikatelů a politiků, bude jasné předposledního května. Nadneseně se dá říct, že majitel se stane členem exkluzivního klubu motorkářů.