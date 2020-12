Muzeum Svět škodovek chce otevřít na jaře. Sbírka čítá přes 100 aut a jsou tu rarity

Nedaleko Čerčan u Prahy by se na jaře příštího roku mělo otevřít muzeum s příznačným názvem Svět škodovek. Dva majitelé vlastní přes sto aut a jedná se o unikáty, při postupném pořizování aut se zaměřili na závodní, užitkové nebo prototypové vozy či auta z malých sérií.

"Dvě stejná auta si koupí jen d…, ale tři, to už je sbírka, řekl mi jeden kamarád, když jsem si koupil další 130 RS. Tenkrát nás napadlo, že bychom mohli dát dohromady kolekci zajímavých škodovek s úmyslem je jednou někde vystavovat," říká Tomáš Hervert.

Tím "nás" myslí kamaráda a také obchodního partnera Pavla Zimu, jednoho ze tří z majitelů portálu Seznam.cz. Společně před deseti lety začali postupně skupovat zajímavé vozy značky Škoda. Mimochodem, těch 130 RS má podle svých slov nyní asi sedm, už je přestal počítat.

"Každý z nás vlastní ještě pár veteránů jiných značek, ale nechtěli jsme ze sbírky dělat guláš, proto jsme se rozhodli čistě pro škodovky. Oba značku obdivujeme, ostatně moje první auto kdysi byla 110 R," dodává Tomáš Hervert. Zaměřili se na skutečně raritní vozy. Tomáš se specializuje na závodní auta, Pavel zase na užitkové verze, každý z nich pořídil také několik prototypů. Nyní společně vlastní přes 100 aut.

Osm let sháněli vhodné prostory, kde by mohlo vzniknout plánované muzeum. Před časem si pořídili halu v obci Mrač nedaleko Čerčan u Prahy, která má 1800 m2. "Všichni nám říkali, že je to výrobní hala Jawy, ale tou se stala až po znárodnění komunisty. Má zajímavou historii, složitě jsme dohledali potomky někdejšího majitele, závodníka Jindřicha Krauchera, který ze strachu před komunisty utekl do Brazílie. Jeho příběh nás nadchl a o to víc jsme chtěli mít muzeum právě tady," vypráví Tomáš Hervert.

Hala se ale nacházela v havarijním stavu a rekonstrukce se trochu protahuje. Muzeum mělo původně otevřít brány už letos, nakonec se sláva odkládá na jaro příštího roku. Sběratelé sice vlastní přes 100 vozidel, ne všechna ale budou vystavená, část bude v depozitáři připravená na to, aby se sbírka občas obměňovala. Jejich snem je mít tu také kavárnu, retro hřiště jako vystřižené ze 70. let a funkční dobovou učebnu autoškoly.

Věnovat se tu každému z aut, která najdou v muzeu Svět škodovek své výstavní místo, nelze, zmiňme alespoň ty největší zajímavosti. Nejstarším autem ve sbírce je Škoda Popular kupé z roku 1934 postavená pro závod 1000 mil československých, nejmladším naopak Škoda Superb pro někdejšího prezidenta Václava Klause. O voze se kdysi nechal slyšet, že příliš drncá, a proto upřednostňoval Audi A8. "Tento vůz si přímo konfiguroval Klausův šofér a má světlý interiér. Stihl vozit ještě Klausova nástupce, Miloše Zemana," popisuje příběh vozu Tomáš Hervert.

Ve sbírce nenajdete obyčejná auta. Ačkoli dnes se prý majitelům už lidé ozývají občas sami a nabízejí své opečovávané škodovky, snahou dvojice je obohacovat sbírku o zajímavé exempláře. "Kupujeme další auta, ale opravdových rarit už v Evropě moc není. Nechci, aby to znělo namyšleně, ale na sériová auta zkrátka nemáme dost prostoru," říká Tomáš Hervert.

Mimochodem, posledním kouskem, který přibyl do sbírky, je laminátová Škoda Beta, užitkový vůz na platformě Favoritu. "Máme tu například Tudor STW (station wagon), což byl v podstatě tehdejší daňový podvod. Koupil si ho zájemce v Norsku, ale protože se na auto tehdy vztahovalo vysoké clo, automobilka ho posílala jako zaplechovanou dodávku. Současně ale zákazníkovi dodala přestavbovou sadu se sedačkami," vypráví Tomáš.

Krásným kouskem je i červený Spartak 445, dodávka 1201 nebo kabriolet 450, předchůdce Felicie. Jde o věrnou repliku vozu, u kterého se fotila miss USA 1957 Charlotte Scheffieldová, když přijela do Prahy. "Ve škodovce auto pro ni speciálně vyšperkovali, má lakovanou palubní desku, barevné šipky, loga na kolech. To vše jsme udělali přesně podle původního vozu," dodává Tomáš Hervert.

Mimochodem, záhy poté, co si s Pavlem Zimou začali pořizovat veterány, narazili na problém, kde auta kvalitně renovovat. Právě proto také spoluvlastní renovační dílnu, kde se všem autům z muzea věnují.

Pozornost si zaslouží také Škoda 990 NOV Favorit, která byla prototypovým předchůdcem Škody 1000 MB, 135 GLi z poslední 400kusové série před ukončením produkce, která dostala elektronické vstřikování a katalyzátor, nebo i 130 L s úpravou od německého prodejce aut.

Zajímavým příběhem je opředená i modře lakovaná Škoda 110R, kterou údajně automobilka věnovala Leonidu Brežněvovi. "Jenže on sbíral ameriky, a tak pak auto tajně putovalo zase zpátky do Československa," říká Tomáš Hervert.

Dokonale zachovalá je také Škoda Rapid, kterou majitelé dovezli od britského dealera. "Na tachometru má najeto 90 km, ještě jsme z auta sundavali konzervační vosk. Pán nám řekl, že tehdy chtěl mít připravené auto pro někoho, kdo si přijde za 40 let a bude ho chtít nové," dodává Tomáš.

V depozitáři nyní na vystavení čekají například prototypy sedanu a kombi 720 v provedení od ing. Žáčka, závodní Felicia v továrním zbarvení Škoda Deutschland s vyříznutým platem v karoserii. V otvoru se prý vozily po vítězství týmu roztleskávačky. Nechybí okruhové speciály Rapid H, Favorit 1600 H či 130 LR/H původně vytvořená pro rallye skupinu S, která jednoznačně patří mezi nejzajímavější sportovní vozy ze sbírky.

Kdo by chtěl vznik muzea Svět škodovek podpořit, majitelé zkouší vybrat finance na otevření prostřednictvím portálu HitHit.