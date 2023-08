Jak Honecker měnil, až vyměnil. Před 35 lety přijel Wartburg 1.3 s motorem Volkswagen

V polovině roku 1988 žila česká motoristická obec příchodem Favoritu. Hříšně drahého a výrobně nedoladěného, ale přeci jen moderního. Pro Škodu to byl skok o dvacet let dopředu. Ve východním Německu byla nálada ponuřejší. Nový čtyřdobý motor byl zabudován do dvacetileté karoserie na rámovém podvozku. Na víc se utrápené hospodářství NDR nezmohlo.

