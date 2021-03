I ty, Audi? V Ingolstadtu zvažují pevné datum pro konec prodeje spalovacích motorů

Podle německého magazínu Handelsblatt se v německé automobilce Audi mají do léta rozhodnout, jak dlouho ještě budou stavět vozy se spalovacími motory. Zůstává otázkou, jestli si firma stanoví pevné datum ukončení jejich prodeje. Handelsblatt se odvolává na prohlášení šéfa značky Markuse Duesmanna.

Již v rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung z 11. března přitom Duesmann uvedl, že Audi již dále nebude vyrábět další spalovací motory, pouze bude ty současné upravovat tak, aby splňovaly nové emisní předpisy. Ten samý přístup zvolí podle šéfa Ralfa Brandstaettera i značka VW.

Jako problematickou v tomto směru vidí chystanou emisní normu Euro 7. "Bude ji velice náročné splnit technicky a přínosy pro životní prostředí budou zanedbatelné. Spalovací motory tyto předpisy výrazně omezí," řekl v rozhovoru.

Nyní tedy Duesmann připouští, že by se Audi se spalovacími motory rozloučilo zcela, v rámci pevně stanoveného plánu. To zatím v celém koncernu udělala jen britská luxusní značka Bentley (ta mimochodem ve skupinové hierarchii pod Audi spadá). Spalovací vozy chce nabízet pouze do roku 2030, pak přejde na čisté elektromobily. Volkswagen například nedávno oznámil, že chce v roce 2030 prodávat v Evropě 70 procent čistě elektrických vozů, celý koncern by měl tou samou dobou dosáhnout šedesáti.

Pevně stanovená data odchodu od spalovacích motorů ale dnes mají již i přímí konkurenti Audi. Volvo nedávno oznámilo přechod na prodej čistých elektromobilů v roce 2030, Jaguar chce svoji elektrickou budoucnost naplňovat již od roku 2025. Ze značek hlavního proudu se k něčemu podobnému v Evropě od roku 2030 zavázal Ford. Naopak další ze soupeřů Audi, německé BMW chce do stejného roku dosáhnout polovičního podílu elektrovozů.

To u Audi mají elektromobily v roce 2024 tvořit třetinu prodejů. Tou dobou by také v nabídce mělo mít na 20 elektrických modelů, v současné době přitom nabízí SUV e-tron a e-tron Sportback a také sportovní sedan e-tron GT. V dohledné době je doplní menší SUV Q4 e-tron, které bude postavené na stejném technickém základu jako Škoda Enyaq nebo Volkswagen ID.4 a pro rok 2022 bylo potvrzeno větší SUV Q6 e-tron, které vznikne nové platformě PPE vyvíjené ve spolupráci s Porsche.

Celý tento přerod ale musí financovat ona odsuzovaná spalovací technika. "Audi potřebuje spalovací motory, protože na nich vydělá na elektrickou transformaci," přiznal Duesmann.

Podle finančního ředitele Arna Antlitze se mají během dvou až tří let zisky ze spalovacích a elektrických vozů srovnat. Podobně jako celý Volkswagen ostatně i Audi výrazně investuje do masové výroby elektromobilů a jednotných platforem. Skupina připravuje jednotný formát bateriového článku, bude budovat vlastní továrny na baterie a od roku 2026 by všechny její elektrické vozy měly postupně přejít na novou unifikovanou platformu SSP.