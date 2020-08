Po světě, a přitom doma. Na cestě elektrickým Hyundai do výjimečných míst v Česku

S elektromobilem po Česku? Proč ne. Nabíječky se pomalu začínají stavět také mimo typické nejvytíženější lokality, jako je Praha nebo Brno. A když se na cestu vydáte autem s dostatečně dlouhým dojezdem, dají se beze strachu přejet i zatím bílé skvrny na mapě dobíjecí sítě. Vydali jsme se s elektrickým Hyundai Kona na místa, která jsou jménem světová, a přitom je máte doslova za kopcem.

Pravděpodobně vás neminula. Česká reklama na elektromobil Hyundai Kona, ve které si kreativní skupina VCCP pohrála jednak s tím, že tento elektromobil se vyrábí ve slezských Nošovicích (jde mimochodem o první sériový elektromobil vyráběný v Česku), a také vtipnou hříčkou s místopisnými názvy v Čechách, které ale zní "světově".

Je jich mnoho, ale mezi ty nejznámější patří pravděpodobně lom Amerika na Berounsku, České Švýcarsko, Česká Sibiř nebo Česká Kanada. Ve většině případů ke svému označení došla právě tím, že našim předkům připomínala světové lokality.

A když tak můžete mít český Jardan, neboli přehradu Lipno, případně malý Yellowstone neboli přírodní rezervaci Soos, hned za humny, tvůrce kampaně pro Hyundai dodal to "B", tedy že na jedno nabití se de facto můžete s elektrickou Konou dostat skutečně do světa. Reklama navíc přišla v době, kdy se kvůli pandemii koronaviru omezil pohyb turistů a lidé se mohli na dovolenou těšit právě tak maximálně do českých luhů a hájů.

V balastu tuzemského reklamního průmyslu proto kampaň příjemně vyčnívala svou nezvyklou nápaditostí. Při srovnání kreativity kampaně na podporu českého turismu od ministerstva pro místní rozvoj je výsledná podoba jako nebe a dudy.

Vtipkovat, že jste s elektromobilem byli v Kanadě, můžete na sousedy při vyprávění zážitků z dovolené, můžete ale skutečně cestovat s elektromobilem po Čechách bez obav, že vám dojde šťáva a nabíječka bude daleko? Rozhodli jsme se vybrat tři "světové" lokality a vydat se tam. Na cestu jsme si v duchu reklamy samozřejmě vybrali elektrický Hyundai Kona.

Reportáž z cesty si můžete prohlédnout v galerii, stačí kliknout na tlačítko "prohlédnout" na hlavní fotografii.