Hummer se po deseti letech vrací. Terénní ikona už neničí planetu, jezdí bez emisí

Poslední Hummer vyjel z továrny v Shreveportu 24. května 2010. Teď, po více než deseti letech, se slavné jméno vrací. Zapomeňte však na vysokou spotřebu a zoufalé dynamické vlastnosti benzinového motoru. Jméno Hummer totiž dostal první čistě elektrický pick-up automobilky GMC, který se postaví třeba avantgardní Tesle Cybertruck.

Segment elektrických trucků, jak se velkým picku-upům, v Americe prodejně nejoblíbenějším automobilům, říká, je ale mnohem našlapanější. Vedle Tesly je tam možné započítat třeba start-up Rivian s modelem R1T a elektrickou verzi svého bestselleru F-150 již oznámil i Ford. GMC Hummer EV, jak zní celé jméno nového modelu, tak rozhodně nebude mít na růžích ustláno.

Na druhou stranu do boje rozhodně auto koncernu General Motors nejde nepřipravené. Jako první se na trh dostane verze Edition 1 s bílým lakem karoserie, která bude mít v útrobách tři elektrické motory s celkovým výkonem 746 kW. Udávaný točivý moment je potom závratných 15 592 Nm. Jenomže v tomto případě jde o točivý moment na kolech ovlivněný převodovým poměrem, nikoliv o reálný točivý moment samotných motorů. Ten by měl být mezi 1356 až 1491 Nm, píše magazín Road & Track.

GMC celý systém pohonu označuje zkratkou e4WD. Dané hodnoty umožní 5507 mm dlouhému autu s rozvorem o délce 3445 mm akcelerovat z 0 na 97 km/h za zhruba tři sekundy. To je hodnota, která nechá v prachu i některé supersporty. GMC pak režim, v němž je k dispozici plný výkon pro takovou akceleraci, označuje příznačně spojením Watts to Freedom. To v překladu znamená watty ke svobodě.

I s těmito parametry ujede pick-up na jedno nabití přes 563 km, minimálně podle výrobce. K tomu je potřeba přičíst si možnost nabíjet baterie Ultium, jak jim GM říká, výkonem až 350 kW. Při využití takto koncipované rychlonabíječky tak má mít řidič k dispozici 161 km za deset minut nabíjení. To vše kvůli použití systémového napětí 800 V - to má třeba i Porsche Taycan, nedávno odhalený Lucid Air má dokonce 900 V.

Celé to má ale jeden háček. Podle webu GMC je úvodní edice auta za 112 595 dolarů (v přepočtu necelých 2,6 milionu korun) už kompletně zarezervovaná. A to se k zájemcům první auta dostanou nejdříve na podzim příštího roku.

Kdo každopádně chce GMC Hummer EV teď, musí se spokojit s některou ze slabších variant. Jakkoliv i toto označení je diskutabilní. Verze EV 3X totiž nabídne rovněž tři elektromotory, ovšem s výkonem 597 kW. Dojezd je odhadován na více než 483 km. Za 99 995 dolarů bude toto provedení k dispozici od podzimu 2022.

Základní varianty EV 2 a EV 2X se musí spokojit se dvěma elektrickými motory. Obě verze mají výkon 466 kW, odlišovat se ale budou zatím blíže nespecifikovanou kapacitou baterie. Model EV 2X má totiž dojezd odhadovaný na 483 km, zatímco EV 2 jen na 402 km.

Liší se i cena a dostupnost - Hummer EV 2X bude k dispozici od jara 2023 za 89 995 dolarů, Hummer EV 2 až od jara 2024 za 79 995 dolarů (v přepočtu asi 1,83 milionu korun). A ještě jeden rozdíl, EV 2 na rozdíl od ostatních verzí využívá systémové napětí 400 V, ostatní mají zmíněný dvojnásobek. To s sebou přinese nejspíše pomalejší nabíjení. Rezervační poplatek je u všech variant stejných 100 dolarů. Pro srovnání ještě uveďme, že vrcholná Tesla Cybertruck přijde na necelých 70 tisíc dolarů.

Co bude u všech verzí společné, to jsou vynikající vlastnosti v terénu. To je ostatně odkaz původního Hummeru, na který by GM jistě nerado zapomnělo. Světlá výška vozu je tak 257 mm, dalších 147 mm bude v nižších rychlostech možné přidat v režimu Extract prostřednictvím vzduchového odpružení. To je dostupné od druhého stupně EV 2X a zlepší i nájezdový úhel - ten je standardně 41,5 stupně, může ale vzrůst na 49,7 stupně. Auto i přes elektrický pohon také projede brod hluboký přes 610 mm.

Standardní výbavou všech verzí jsou 35palcové pneumatiky, podběhy jsou ale podle GMC připraveny i na ještě o dva palce větší gumy. Od verze EV 2X bude umět pick-up natáčet všechna čtyři kola, navíc s funkcí CrabWalk, tedy krabí chůze. To znamená, že v nízkých rychlostech se přední i zadní kola natočí pod stejným úhlem a auto se bude umět pohybovat i diagonálně.

Výrazně se tím zlepší manévrování v terénu. Tam pomohou i ocelové pláty chránící zespodu auta především baterii, případně kamerový systém UltraVision, který nabídne až 18 různých pohledů na situaci kolem vozu - včetně toho pod autem.

Cílem GMC bylo podle hlavního inženýra Ala Oppenheisera nabídnout nejschopnější tovární velký pick-up vůbec. "Je to absolutní off-roadová bestie," dodává s tím, že tak schopné auto koncern GM doposud nevyrobil. GMC pak dokonce používá přívlastek terénní elektrický supertruck. Očekávání tedy rozhodně nejsou malá.

Vnější vzhled rozhodně není konvenční, na druhou stranu není ani tolik extravagantní jako u Cybertrucku. V přední části je viditelná inspirace designem původních Hummerů, nechybí tak maska se jménem "Hummer". Ta je podsvícená a navazuje na hlavní světlomety. V těch, stejně jako na mnoha dalších prvcích včetně skupinových reflektorů, nechybí motiv písmene H.

Zajímavým prvkem jsou odnímatelné panely střechy, které je možné uložit v zavazadlovém prostoru pod přední kapotou. Lze si tak užívat otevřené nebe nad hlavou, k tomu je také možné stáhnout zadní okno.

Kabině dominuje 13,4palcová centrální obrazovka multimediálního systému, která ovšem plně nenahradila klasická tlačítka. Několik funkcí je má i nadále k dispozici, včetně například ovládání hlasitosti. Další obrazovka, tentokrát s úhlopříčkou 12,3 palce, je před řidičem a nahrazuje konvenční budíky. Co si i kabina odnesla z někdejších automobilů Hummer, to jsou mohutná středová konzole nebo velké vertikální výdechy ventilace po stranách palubní desky. Edition 1 vše podtrhne ještě detaily v bronzové barvě.

GMC Hummer EV svým majitelům také nabídne možnost částečně autonomní jízdy - na více než 322 tisících kilometrech dálnic v USA a Kanadě tak bude možné dát ruce z volantu. Řidič by nicméně měl stále dávat pozor na cestu a být připraven k převzetí řízení. Nelze se tedy věnovat ničemu jinému, jakkoliv ruce na volantu být nemusí.

Produkce vozu začne v továrně Factory Zero v Detroitu, která byla nedávno za 2,2 miliardy dolarů uzpůsobena na výrobu elektrických aut, ve druhé polovině příštího roku. Mimochodem pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila i premiéru nového Hummeru. Ten se měl původně představit už v květnu, nakonec se ale premiéra posunula až na říjen.