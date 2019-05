včera

Chystáte se do Bratislavy na Mistrovství světa v hokeji autem? Máme pro vás několik rad a zkušeností, které by se vám na cestě a na místě mohli hodit. Například jsme vyzkoušeli slibovaná záchytná parkoviště a podívali se na i na parkování v blízkosti stadionu. Pro vás ostatní máme alespoň chutnou dávku toho, jak to v hlavním městě Slovenska během mezinárodního hokeje nyní vypadá.