Škoda poodhaluje modernizovaný Superb. Představí ho na mistrovství světa v hokeji

Škoda dnes ráno ukázala první skici své modernizované vlajkové lodi Superb. Veřejnosti ji v celé své kráse chce poprvé ukázat na květnovém mistrovství světa v hokeji v Bratislavě.

První pohled na náčrt nového Superbu dává jasně najevo, že změny na vrcholném modelu značky nebudou tak kontroverzní jako v případě Octavie. Světlomety mají stejný tvar, výraznější je maska chladiče a největší novinkou je provedení předních mlhovek, které jsou subtilnější a spojeny linkou.

Na zádi pak má podle tiskové zprávy přibýt po vzoru Scaly rozměrný nápis Škoda, který nahradí logo s okřídleným šípem a má napomoci identifikaci značky jako takové.

Superb letos oslaví půlkulatiny, první Škody se stejným jménem sjely z linky v Mladé Boleslavi již v roce 1934. Jejich výroba ale byla ukončena v roce 1947, aby na ně v roce 2001, tedy o více než padesát let později, navázal první novodobý Superb. Za celou historii bylo vyrobeno již přes milion superbů, jubilejní kus vyjel z Kvasin před dvěma lety.

Označení auta vychází z latinského slova "superbus" a znamená skvělý, excelentní nebo výjimečný. Auto totiž má představovat v nabídce automobilky technologickou špičku, ať už to znamená nejpokročilejší asistenční systémy, nebo pohonná ústrojí.

V rámci modernizace se tak ze Superbu stane první hybridní Škodovka. Plug-in hybrid by měl být právě oním prvním představeným modernizovaným modelem, jeho premiéra se má odehrát 23. května v Bratislavě, těsně před čtvrtfinálovým utkáním mistrovství světa v hokeji, které Škoda sponzoruje již od roku 1993.

Web Auto.cz uvádí, že by Superb v této verzi měl nabídnout systémový výkon okolo 160 kilowattů a čistě na elektřinu má díky velké 13kWh baterii ujet 70 kilometrů. Cena by se měla pohybovat okolo milionu, objednávky se mají otevřít již v průběhu července, na silnice ale první Superby do zásuvky mají dorazit až v průběhu příštího roku.

Spolu se Superbem Škoda v Bratislavě ukáže rovněž čistě elektrickou verzi minivozu Citigo. Ta ve výrobě zcela nahradí současná provedení s konvenčními spalovacími motory a na jedno nabití má nabídnout dojezd okolo 300 km. Cena takového vozu by se podle neoficiálních informací serveru Hybrid.cz měla pohybovat okolo 420 000 Kč.

Byť se eCitigo začne sériově vyrábět koncem tohoto roku a na trhu se objeví napřesrok, první firmy v ČR již začínají v rámci projektu E-Pilot elektrické Citigo testovat. Jedná se ale zatím o upravené příbuzné modely VW e-up!, které nenabídnou onen slibovaný 300km dojezd.