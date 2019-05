před 2 hodinami

Zatímco autosalony v České republice pomalu ustupují, na Slovensku je situace odlišná. V Bratislavě se každoročně na přelomu dubna a května koná autosalon s přívlastkem "nejprestižnější ve střední Evropě". Organizátoři pro letošní rok slibují 50 automobilových značek, z těch nejvýznamnějších chybí pouze Alfa Romeo, Jeep, Lexus, Mitsubishi, Porsche, Seat, Subaru a Volvo. K vidění jsou i značky, které nebyly ani v Ženevě. Podívejte se do galerie, na co všechno bratislavský autosalon láká. Pro veřejnost je otevřený od 1. do 5. května.