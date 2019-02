Podrobný přehled, kolik musí servisy Škody investovat do výbavy kvůli elektromobilům

před 1 hodinou

Škoda spouští projekt elektromobility, do tří let uvede na trh třicet modelů, z nich deset budou čisté elektromobily. Příští rok začne prodávat elektrické Citigo, nové elektrické SUV a hybridní Superb a Octavii. Na nástup elektrifikovaných aut se tedy musí připravit nejen prodejci, ale především servisy. Aktuálně.cz má k dispozici interní dokument, kolik budou muset firmy investovat do povinného vybavení, aby mohly přijímat elektrické a hybridní Škodovky. Jde o desítky až stovky tisíc korun.

Na nástup elektromobility u Škody se budou muset připravit také její prodejci, kterých je v Česku 185, a servisní místa (230 míst). Prvním dubnem příštího roku vchází v platnost nové smlouvy mezi automobilkou a autorizovanými servisy a prodejci. Exkluzivní informace: Víme, kdy Škoda začne prodávat Octavii do zásuvky prohlédnout galerii Podle dokumentu, který Aktuálně.cz má k dispozici, se autorizované servisy musí do té doby povinně vybavit mobilní nabíječkou a další výbavou v hodnotě 85 tisíc korun, aby mohly přijmout elektromobil nebo hybrid značky Škoda a vykonat na něm základní servisní úkony v rámci garanční prohlídky. Vybavenost servisů na úkony prováděné na elektromobilech a hybridech je kategorizována do tří stupňů, zmíněných 85 tisíc bude stát povinný stupeň 1. Automobilka servisům doporučuje, aby si raději pořídily lepší výbavu a spadaly do stupně dva, kdy jsou oprávněny vyměnit nefunkční baterii a mohou zajistit práce na vysokonapěťovém okruhu ve voze, aniž by ho musely odpojit. Výbava "stupně dva" servisy vyjde na 360 tisíc korun. Pokud zůstanou pouze u základního stupně 1 a přijede k nim elektromobil na opravu, budou ho muset na vlastní náklady dopravit do vybavenějšího. Třetí stupeň pak vyjde na 780 tisíc korun a opravňuje servis k ještě rozsáhlejším úkonům, například opravám baterie samotné. Dokument také uvádí servisní intervaly i pro všechny čtyři zmíněné elektrifikované vozy, tedy jak pro elektrické Citigo, které se začne prodávat v lednu 2020 spolu s hybridním Superbem, tak i pro hybridní Octavii (prodej od června 2020) a plánované elektrické SUV (říjen téhož roku). Přehled Nečekaně nepovedené: pět ojetin, které kazí značkám pověst a je lepší se jim vyhnout Ačkoli elektromobily nevyžadují výměnu motorového oleje a garanční prohlídky jsou tedy jednodušší a levnější, automobilka bude požadovat, aby majitel těchto modelů přijel poprvé dva roky od koupě, ale v následujícím období vždy jednou za rok, jinak by přišel o záruku. I proto interní dokument uvádí, že investice do výbavy na opravu elektromobilů se budou značkovým servisům velmi hodit. Mezi doporučení patří také investice na zlepšení infrastruktury, tedy aby se stávající elektrická síť v servisu dimenzovala na vyšší odběry, které opravy elektromobilů budou vyžadovat. Škoda si pořídila rychlonabíjecí stanice od Siemense. Bude se více elektrifikovat číst článek A nejen ty, servisy budou muset elektrovozy nabíjet. I proto automobilka doporučuje vybudování nabíjecích panelů přímo před servisem. Podle zmíněné příručky si automobilka nechala vypracovat studii mezi zákazníky, z níž vyplývá, že tři čtvrtiny z nich očekávají, že v servisu jim vůz po běžné servisní prohlídce anebo po opravě vůz zdarma nabijí do plné kapacity baterie. Automobilka v interním dokumentu uvádí, že ze servisů by se mohly stát body v nově se vyvíjející nabíjecí síti na českém území, podle ní totiž majitelé elektromobilů z 80 % nabíjejí doma, ale z 20 procent budou nabíjet v servisech nebo na různých veřejných místech či rychlonabíječkách. Škoda bude mít k dispozici kartu pro své klienty, stejně jako ji má například ČEZ nebo PRE pro provozovatele elektromobilů a u níž bude možné zvolit pro platbu měsíční paušál. Dieselové motory kdysi měly spasit dopravu. Kdo je začal nenávidět a co bude dál? číst článek Škoda ještě letos začne prodávat "wall box", tedy nabíjecí bod, který je možné připevnit na zeď v garáži a vůz nabíjet v rychlejším režimu než z běžné zásuvky. V případě Škody bude mít kapacitu 3,6 kW nebo 11 kW, hybridní Superb nebo Octavii nabije do plna za čtyři hodiny, elektromobil buď za 15 až 24 hodin (slabší varianta), anebo za pět až osm hodin (silnější). Veřejná rychlonabíjecí stanice se stejnosměrným proudem a kapacitou 50 kW údajně nabije elektromobil na 80% kapacity zhruba za hodinu.