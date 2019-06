Dealerství Domanský otevřelo v Praze první prodejnu značky DS, nabízí dva modely

DS si automobiloví fanoušci vždy spojí s jedním z nejvýjimečnějších Citroënů historie, na přelomu let 2014 a 2015 se z DS stala samostatná prémiová značka, která je sice nadále spřízněná s Citroëny, vyvíjí ale auta s vlastním designem a luxusními prvky. V červnu letošního roku se v Praze otevřel první showroom v Česku, který bude vozy DS prodávat. V tuto chvíli totiž přichází na trh druhý model v pořadí, městské SUV DS3 Crossback.

Doposud se model DS7 Crossback, tedy velké prémiové SUV, prodával u dealerů Citroënu. Automobilka se postupnými kroky snaží ukázat, že DS není "jen" luxusní divize, ale samostatná značka s autonomním vývojovým týmem, a proto zvyšuje standardy při prodeji.

Postupně buduje prodejní síť DS Automobiles ve 32 zemích. Aktuálně je po světě otevřeno 400 showroomů. Vozy už se nadále nebudou prodávat v běžných dealerstvích značky Citroën. Showroom, který se otevřel v Praze na Černém mostě, patří společnosti Domanský. Ta provozuje v Česku osm dealerství včetně servisu, ročně prodá zhruba 400 osobních aut a loňský rok završila obratem 1,6 miliardy.

První prodejna DS ale nevznikla "na zelené louce", došlo k rozsáhlé rekonstrukci stávajících prostor. Showroom má speciální design, luxusní dlažbu i obložení na stěnách, nezbytnou součástí při výběru vozu zákazníkem je koncept virtuální reality.

"Díky DS Virtual Vision si zákazník nakonfiguruje vozidlo podle svých přestav pomocí 3D brýlí a realistické vizualizace," vysvětluje ředitelka značky DS Automobiles v Česku Martina Bedrnová.

Přestavět prodejnu trvalo podle slov majitele Martina Domanského šest týdnů. "Prodáváme Peugeoty, Citroëny, Hyundai a Toyoty, ale v portfoliu mi chyběla prémiová značka. Ročně bychom chtěli prodat 20 aut značky DS, což je sice hodně ambiciózní, ale věřím, že toho dosáhneme. Investice však nejsou malé, prodejce musí být dokonce speciálně vyškolený a kurz, který stojí sto tisíc korun, probíhá v Paříži," říká Martin Domanský.

Dodává, že navzdory dlouholetým zkušenostem s prodejem aut v Česku se sám teprve učí, jak touto značkou zaujmout zákazníky. "Standard služeb je vyšší, prodejce musí mít perfektní vystupování a vždy v obleku, a to dokonce i když si jede vyzvednout auto k zákazníkovi na servis," vysvětluje Martin Domanský.

Součástí služeb DS Automobiles je totiž i exkluzivní program, který zajišťuje, že se prodejce o auto kompletně postará, tedy například sám ho odveze na servisní prohlídky a opět ho vrátí na místo určení.

Výhledově by se mělo otevřít také dealerství v Brně, Hradci Králové a Karlových Varech. Aktuálně je také v provozu servisní místo v Ostravě, aby to zákazníci z Moravy a Slezska neměli tak daleko, respektive aby to neměli daleko zástupci značky, kteří by s autem jezdili na pravidelnou prohlídku přes půl republiky.

Autosalon Domanský Domanský je jedním z nejdéle působících prodejců v Česku, první prodejnu otevřel v roce 1998 v Jahodnici. "Bylo to legrační. Všichni nejdřív přemýšlejí, co budou prodávat a teprve potom otevřou dealerství, já na to šel opačně. Nejdřív jsem ho postavil a teprve pak přemýšlel, co v něm budu prodávat. V témže roce jsme vyrazili na autosalon do Paříže podívat se na automobilové novinky. Stál tam nový Peugeot 206. Řekl jsem si - tohle se bude prodávat skvěle - a otevřel si dealerství Peugeot," říká zakladatel a majitel firmy Martin Domanský. Do tří let se společnost stala největším prodejním místem Peugeotu v ČR.

Na pražské prodejně jsou aktuálně vystaveny dva modely, velké prémiové SUV DS7 Crossback, které značka uvedla na trh vloni, a městský crossover DS3 Crossback, jenž se začal prodávat letos v červnu.

Kompaktní novinka chce zaujmout náročnější klientelu, která si zakládá na designu, luxusních materiálech a výbavě. DS3 Crossback dostal zcela novou podvozkovou platformu. Na rozdíl od předchozí DS3 jde o pětidveřové městské SUV, které do délky narostlo o 12 cm. Na první pohled zaujme propracovanými světlomety Matrix LED (za příplatek nebo standard ve vyšších výbavách) a také klikami zapuštěnými do karoserie auta, za které se naopak nepřiplácí.

Cenově se však nepodbízí, nejlevnější model DS3 Crossback s benzinovým tříválcem o výkonu 75 kW začíná na částce 560 tisíc korun. Součástí standardní výbavy je ale například aktivní brzdový asistent, systém udržování v jízdních pruzích či rozpoznávání dopravních značek či vybrané verze dvoubarevné karoserie a 7" dotykový displej.

"Každý rok teď uvedeme na trh nový model. V nejbližší době chystáme plug-in hybrid a poté ještě čistý elektromobil," dodává za značku DS Automobiles Martina Bedrnová.