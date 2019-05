Připojte se k oslavám 100. výročí. Citroën zve fanoušky na svůj největší sraz v Česku

Automobilka Citroën byla založena v roce 1919, tedy před 100 lety. Značka zve k oslavám české fanoušky 7. září do Letňan. Foto: Citroën

Automobilka Citroën letos slaví sto let od svého založení. Francouzský výrobce pořádá mnoho setkání a událostí po celý rok, vrcholem pak bude sraz majitelů a fanoušků značky na francouzském okruhu Ferté-Vidame, kde očekává, že přijede až 50 tisíc návštěvníků. České zastoupení Citroënu zve domácí fanoušky, kterým se nechce jet až do Francie, na svůj vlastní sraz, který se bude konat v září v pražských Letňanech.

Velkolepá akce, kterou Citroën nazývá "setkání století", francouzsky Rassemblent du siècle, se uskuteční ve dnech 19. až 21. července na legendárním okruhu Ferté-Vidame a má na ní přijet 5000 veteránů. Během tří dnů se očekává až 50 000 návštěvníků.

Oficiální zastoupení Citroënu se v některých evropských zemí rozhodla ke stoletým oslavám připojit v komornějším duchu a pořádají menší akce. Větší setkání pro domácí fandy značky chce uspořádat český Citroën.

Zve fanoušky 7. září do areálu PVA Letňany, kde také předvede návštěvníkům historické vozy, vystavovat se má minimálně 70 modelů ze stoleté historie automobilky. "Chceme představit celou historii značky Citroën, která byla často nositelem nových technologií, přečkala všechny krize a dokázala si udržet své místo mezi konkurenty," říká Lenka Martinová, tisková mluvčí automobilky Citroën.

Termín není vybrán náhodou, v Letňanech se o tomto víkendu bude konat také letecký den a také akce Sběratel, a proto se očekává návštěvnost v rozmezí 1000 - 15 000 osob. Půjde tedy o největší setkání fanoušků a majitelů Citroënů v české historii. Návštěvníci srazu Citroënů se budou moci projet i v některých veteránech. Vstup je zdarma.

Automobilka vydala několik publikací, které se vážou k její historii, například knihu 100 let Citroënu, dále knihu Traction Avant, která se věnuje všem variantám tohoto 23 let vyráběného modelu, jenž ustanovil francouzskou automobilku jako průkopníka hydropneumatického odpružení. Třetí knihou je 100 let reklamy Citroënu.

André Citroën byl totiž velký propagátor reklamy všeho druhu, díky jeho invenci se v letech 1925 až 1935 na pařížské Eiffelově věži noc co noc rozsvěcovalo čtvrt milionu žárovek, které dohromady rozsvítily název Citroën. Už ve 20. letech také uspořádal několik dobrodružných expedicí napříč Afrikou a později i Asií, aby prokázal, jak moc jsou Citroëny spolehlivé. Sám se výprav také účastnil.

Vedle knih a pozvánek na srazy značka uvádí na trh také limitovanou nabídku vozů nazvanou Origins. Modely mají bílý, stříbrný, šedý a nebo černý lak a bronzové prvky v exteriéru a interiéru a logem Origins na kapotě. "Pro Česko jsme zajistili kapacitu pouze 100 vozů složenou z C3, C3 Aircross a C4 Cactus," dodává Lenka Martinová, tisková mluvčí Citroënu.

Video, ve kterém Citroën představuje historii svých unikátních podvozků: