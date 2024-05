Kam na druhý pokus? Přinášíme přehled všech volných míst na středních školách

Většina neúspěšných uchazečů z prvního kola má ještě šanci se na střední školu dostat. Volných je téměř 26 tisíc míst. Často ale půjde o soukromou školu nebo školu sídlící v jiném městě, než žák bydlí. Aktuálně.cz přináší přehled volných míst pro druhé kolo.

V druhém kole přijímacího řízení na střední školy je 25 720 míst. Bude se na ně snažit dostat 29 tisíc žáků, kteří neuspěli v prvním kole. Na víceletá gymnázia může nastoupit ještě 310 dětí, na čtyřletá 1257. Dvě třetiny škol, která místa ještě nabízejí, jsou ale soukromé, tudíž se na nich platí školné. Vyplývá to z dat Cermatu.

Uchazeči o studium, kteří doposud neuspěli, mohou podat přihlášku v systému DiPSy nebo papírovou přihlášku do pátku 24. května do 23:59. Školní přijímací i talentové zkoušky se na všechny střední školy budou konat od 8. do 12. června. Výsledky pak zveřejní ředitelé 21. června v systému DiPSy, na webu a úřední desce školy.

Na střední školy se letos hlásilo 157 tisíc žáků. V prvním kole uspělo téměř 82 procent uchazečů, z deváté třídy dokonce 94 procent. Tři čtvrtiny deváťáků se dostaly na školu, kam chtěly nejvíce. Nejnižší úspěšnost byla v Praze. V prvním kole se nedostalo 29 tisíc uchazečů. Tři tisíce z nich se tak ani po druhém kole na střední školu nedostanou.