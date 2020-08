Dieselgate nekončí: Byli obviněni další čtyři bývalí manažeři Audi. I šéfové vývoje

Mnichovská prokuratura obvinila v souvislosti s aférou Dieselgate další čtyři bývalé manažery automobilky Audi, která spadá do koncernu Volkswagen. Tři bývalé členy představenstva a vedoucího oddělení, který už je v penzi, čeká podle agentury Reuters soudní proces ve spojitosti s 434 420 vozy značek Audi, Volkswagen a Porsche, které byly prodány ve Spojených státech a v Evropě.

Čtveřice je obviněna z toho, že přispěla k vývoji motoru, jehož software umožňoval manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Někdejší členové představenstva podle prokuratury o této nezákonné praxi v období od října 2013 do září 2015 věděli, ale nijak nebránili v prodeji dotyčných vozů.

Podle informací Handelsblattu jde o tři členy představenstva: Ulricha Hackenberga, který měl na starosti vývoj, jeho nástupce Steffana Knirsche a Bernda Martense, který měl do letošního února na starosti nákup a IT. Obviněn je také šéf vývoje naftových motorů Richard Bauder. Knirsch a Bauder jsou již za podvod v souvislosti s Dieselgate obviněni od ledna 2019 v USA.

Bauder patřil v koncernu mezi zasloužilé vývojáře, do firmy nastoupil v 70. letech, od roku 1993 byl za vývoj dieselů zodpovědný a v roce 2012 odešel do důchodu. Vysloužil si dokonce přezdívku "naftový papež" a jedná se o jednoho z otců koncernového dieselu s přímým vstřikováním, tedy TDI.

Ulrich Hackenberg, pravá ruka bývalého šéfa koncernu Martina Winterkorna, pak měl podle svého obvinění od roku 2013 vědět o podvodném software, kvůli němuž naftové motory splňovaly emise jen v laboratoři. Podvod ale v zárodku nezastavil a neudělal nic pro to, aby byla celá záležitost napravena v rámci svolávací akce.

To samé platí i o Knirschovi, který byl před nástupem do představenstva šéfem vývoje motorů. O svém zapojení do celého podvodu navíc mlčel a neoprávněně do svého odstoupení v roce 2016 pobíral odměnu za funkci člena představenstva.

Bernd Martens se pak měl rovněž o podvodném softwaru dozvědět, ale neudělal nic, aby zastavil prodej "cinknutých" aut.

Žalobě také čelí od loňského července bývalý šéf automobilky Audi Rupert Stadler a další tři lidé, mimo jiné další z řady šéfů vývoje motorů Wolfgang Hatz. Stadler se v červnu 2018 stal nejvyšším vedoucím představitelem koncernu Volkswagen, který byl ve funkci kvůli skandálu zatčen.

Stadlerův proces má být zahájen koncem letošního září, na Hackenberga a spol. by mělo dojít v roce 2023. Podle Handelsblattu policie ještě ve věci Dieselgate vyšetřuje dalších 20 lidí.

Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Koncern i jeho manažeři kvůli emisnímu skandálu, nazývanému Dieselgate, čelí řadě žalob. Vyšetřování se vede v Německu i ve světě.

Volkswagen podle agentury Reuters dosud vynaložil v souvislosti se skandálem přes 30 miliard eur (zhruba 786 miliard Kč). Peníze byly využity například na svolávání a úpravu automobilů, na odškodné zákazníkům a na různé pokuty.