V Americe aféra Dieselgate utichá, v Evropě sílí. Volkswagenu hrozí další vlna žalob

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard korun. Informoval o tom Hrad. Jde už o třetí letošní zvýšení schodku. Původní schválený schodek byl 40 miliard korun. Vláda ho kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením musela zvýšit nejprve na 200 miliard a poté na 300 miliard korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve sněmovně při schvalování nejnovějšího schodku řekl, že doufá v to, že vláda už do konce roku změnu schodku požadovat nebude. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.