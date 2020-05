VW reaguje na rozhodnutí německého soudu: Lidem s "cinklými" diesely vyplatí odškodné

Podle dnešního rozhodnutí německého nejvyššího soudu v Karslruhe musí koncern Volkswagen zákazníkům, kteří mají auto dotčené manipulací s emisemi, vyplatit za jejich vůz náhradu. Výrobce ale může výkupní částku snížit podle počtu kilometrů, které zákazník autem ujel.

Automobilka krátce nato podle agentury DPA uvedla, že se chystá zákazníky vyplatit výměnou za ukončení soudních sporů. O výši odškodnění se bude rozhodovat případ od případu. Volkswagen uvedl, že nabídne "pragmatické a jednoduché řešení".

Soud rozhodoval v případu německého důchodce, který si v roce 2014 koupil použitý Volkswagen Sharan 2.0 TDl za 31 490 eur (dnes 859 000 Kč) s naftovým motorem, u kterého software rozpoznal měření emisí a dle toho upravil nastavení agregátu. Emisní normu tak vůz plnil jen v laboratoři. Odhalení této skutečnosti vedlo ke kauze Dieselgate, která pošramotila pověst koncernu po celém světě, vedla ke konci jeho tehdejšího šéfa Martina Winterkorna a znamenala i celou řadu soudních sporů.

Majitel Sharanu požadoval po firmě vrácení celé kupní částky, automobilka tomuto majiteli vyhovět odmítala, neboť vůz byl podle ní prošel speciální svolávací akcí, závadný software byl odstraněn a auto bylo plně funkční.

Podobně skandál s naftovými motory zasáhl desítky tisíc majitelů aut. Podle informací VW, které cituje německý Welt, probíhá v Německu na 60 000 sporů, které ještě nebyly rozhodnuty. Spolkový soudní dvůr, jak se německý nejvyšší soud oficiálně jmenuje, ale v případu upraveného softwaru rozhodoval poprvé - proto je dnešní verdikt považován za průlomový.

Agentura DPA poznamenala, že postoj soudu posiluje pozici zákazníků, pro Volkswagen by naopak mohl vést k mimořádným nákladům.

Německý důchodce Herbert Gilbert tvrdí, že kdyby o úpravě softwaru věděl, nikdy by si takové auto nekoupil. Jeho žalobu nejprve soud v Bad Kreuznachu v říjnu 2018 odmítl, ale odvolací soud v Koblenzi v červnu 2019 rozhodl jinak.

Soud tehdy konstatoval, že automobilka ve snaze o maximalizaci zisku systematicky klamala úřady, konkurenci i spotřebitele, a Volkswagenu proto nařídil vyplatit za auto po odečtení doby užívání zhruba 25 600 eur.

Gilbert se ale s verdiktem odvolacího soudu nespokojil a u Spolkového soudního dvoru se domáhal plné částky. Dvůr dnes ale potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu. Verdikt se zároveň vztahuje i na jiné výrobce aut, nejenom na koncern Volkswagen.

"Rozsudek znamená právní jistotu pro miliony spotřebitelů v Německu a opět dokládá, že ani velké koncerny nestojí nad zákonem," prohlásil právník Claus Goldenstein, který žalujícího zastupoval. Goldenstein rovněž zastupuje dalších 21 000 klientů.

Dnešní verdikt do kauzy podle médií přináší jasnější linii, neboť jednotlivé soudy dosud přicházely s odlišnými závěry. I tak ale komentátoři poukazují na to, že soudní dvůr dosud neodpověděl na všechny otázky. Například není jasné, jak by se mělo přistupovat k zákazníkům, kteří si vůz s upraveným naftovým motorem pořídili poté, co se informace o skandálu dostaly na veřejnost. Dvůr má proto ke kauze na léto naplánovaná další slyšení.

Rozhodnutí v případě Herberta Gilberta již nic neznamená pro 240 000 poškozených, kteří VW žalovali v rámci speciální hromadné žaloby. S nimi se automobilka již dříve dohodla na mimosoudním vyrovnání. Vyplatí jim celkem 830 milionů eur, tedy asi 22,6 miliardy korun.