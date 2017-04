Deset rad při výběru oleje do auta. Ten ze supermarketu je rozhodně lepší než z neoznačeného sudu

před 6 minutami

Vozte alespoň litr oleje v autě. Mazivem určeným pro vozy s prodlouženým intervalem servisní prohlídku u běžného vozu neoddálíte. Konkrétní značka není zdaleka tak důležitá jako správná třída a viskozita.

U nových vozů v záruce, kdy se s autem obvykle jezdí do značkového servisu, majitel výměnu oleje většinou neřeší. Nicméně zejména u aut v záběhu se může ještě před návštěvou servisu rozsvítit kontrolka nedostatku oleje. Pokud svítí oranžově, náplň se dostala pod určitou hladinu, kdy sice ještě nehrozí okamžité zadření motoru, přesto je třeba co nejdřív olej doplnit. Rozsvítí-li se červená kontrolka, okamžitě zastavte!

Chcete-li pokračovat v cestě, v obou případech to znamená koupit někde olej. Tedy pokud ho nevozíte v autě, což vřele doporučujeme. Obvykle by měl stačit litr. Jestli ho nemáte, tak vyvstává zásadní otázka, jaký mám koupit? Základní poučka zní: Řiďte se pokynem výrobce. A kde ho najdu? Nejrychlejší je zvednout kapotu motoru, kde by na viditelném místě měl být buď štítek, nebo samolepka se specifikací oleje, který servis naposled nalil do motoru. Doporučujeme si ho vyfotit. Pokud takový štítek nenajdete (nebo neumíte otevřít kapotu), stejnou informaci najdete v manuálu k vozu. A co vlastně máte hledat?

Kombinaci písmen a čísel typu 5W-40 a ACEA A3/B4. "První parametr určuje tzv. viskozitu oleje, druhý jeho výkonnostní třídu," vysvětluje Pavla Bauerová, specialista na maziva ze společnosti MOL Česká republika. Důležitý je především druhý jmenovaný parametr. Ten určuje, pro jaký typ motoru se daný olej hodí, zda pro benzinový či naftový, nebo pro motor s prodlouženým servisním intervalem.

Například ACEA A3/B4 značí, že daný olej se hodí jak pro benzinové (písmeno A), tak pro vznětové motory (písmeno B). Pozor na oleje specifikace A1/B1 a A5/B5. Ty mají sníženou takzvanou HTHS viskozitu (to je veličina, která má přímý vztah k tloušťce mazacího filmu) a lze je použít pouze do moderních motorů, kde to předepisuje výrobce (vozidla značek: Ford, Renault, Peugeot a Citroen). Oleje s označením A4 jsou pro motory s přímým vstřikováním. Písmeno C zase značí oleje pro motory s filtrem pevných částic.

Pokud si myslíte, že ušetříte, když nalijete do motoru, který má předepsaný interval výměny 15 000 km, olej pro prodloužený interval, protože vydrží déle, tak jste na omylu.

Spojení 5W ve viskozitě oleje označuje schopnost motoru startovat při nízkých teplotách. Obecně čím nižší je číslo před písmenem W (Winter), tím je olej snadněji čerpatelný za nízkých teplot a umožňuje snadnější startování v chladném počasí. "Pro klimatické podmínky České republiky bohatě dostačuje specifikace 5W nebo 10W, 0W se hodí pro někoho, kdo bydlí na Horské Kvildě," doporučuje Pavla Bauerová.

Číslo za pomlčkou odpovídá kinematická viskozitě oleje za provozní teploty oleje. Čím je číslo vyšší, tím olej vytváří silnější mazací film za vysokých teplot. Příliš řídký olej může způsobit trhání mazacího filtru (vrstva na vnitřních částech motoru, která zajišťuje nízké tření mezi pohyblivými částmi motoru), což samozřejmě nechceme. Pokud s autem jezdíte častěji po městě, doporučujeme třídu 5W-30, na delší vzdálenosti zase 5W-40.

Aby to však nebylo tak jednoduché, někteří výrobci používají vlastní specifikaci. Volkswagen označuje oleje VW 504.00/507.00, Ford WSS-M2C 913-B nebo novější WSS-M2C 913-C a Mercedes je značí MB 229.1, MB 229.51 apod. Naštěstí velcí výrobci na obaly některých svých olejů píšou, pro jaké značky aut se hodí. Nestyďte se ale zeptat obsluhy. Navíc v nouzovém případě motoru neuškodí, ani když do něj nalijete motorový olej ne úplně vhodné specifikace.

Zákazníci také velmi často tápou, pro jakou značku oleje se mají rozhodnout. Na nálepce motoru nebo v servisu jim často doporučují konkrétní značku oleje. To ale není závazné, hlavní je dodržet výkonnostní třídu a viskozitu!

Pokud si u staršího vozu sami kupujete olej a donesete si ho do servisu (příliš rádi to nevidí, co ušetříte na oleji, to vám obvykle u neznačkových servisů naúčtují jinde), opět platí stejné pravidlo. Dodržujte vždy oba základní parametry. Jenže v povaze lidí je snaha co nejvíc ušetřit. A mezi oleji jsou často poměrně citelné rozdíly v ceně za litr i v řádu desetikorun, a to zejména mezi značkovými a neznačkovými oleji.

I podle nezávislých odborníků motoru neuškodí ani levný olej koupený v supermarketu. Takový olej totiž musí splňovat základní jakostní normy. Pokud opravdu chcete za každou cenu ušetřit, je to rozhodně lepší a bezpečnější varianta, než kupovat podezřele laciný olej někde v garáži z neoznačeného sudu. Hlavně u nových moderních výkonných motorů je samozřejmě vhodnější koupit olej schválený přímo výrobcem.

Všechny velké značky jako OMV, Shell, MOL, Total nebo Castrol nabízejí několik řad olejů, aby uspokojili majitele nových i starších aut. Laicky nejjednodušší rozdělení bývá na syntetické, polosyntetické a minerální oleje, přičemž nejdražší, tzv. prémiové oleje určené pro nová vozidla, jsou syntetické. Ty obvykle obsahují i největší podíl nadstandardních aditiv zlepšující jejich kvalitu.

Tyto prémiové řady olejů mají většinou certifikaci od výrobců automobilů, což je jeden z důvodů, proč jsou nejdražší. Takové schválení totiž bývá nákladné. Řady střední kvality už takové schválení nemají a bývají asi o 30 až 40 % levnější. Nejdostupnější jsou minerální oleje pro starší automobily.

