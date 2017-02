Z výfuků rovnou na papír. Ambiciózní projekt mění škodliviny z aut na černou barvu pro umělce

před 45 minutami

Tři čtvrtě hodiny jízdy autem stačí na náplň jednoho pera černou barvou. Společnost Air-Ink dokáže pomocí speciálního zařízení, které se připojí k jakémukoliv výfuku, nasbírat škodlivý popel. Cílem je snížit znečištění ovzduší a zároveň odpad k něčemu využít. Firma už získala dostatek peněz na Kickstarteru.

Indická Bombaj patří mezi nejznečištěnější města světa. Není proto náhodou, že z této metropole pochází tři studenti americké technologické university MIT, kteří přišli s nápadem, jak znečištění vzduchu snížit a zároveň ho recyklovat. Vznikly projekt a firma nazvané Air-Ink.



Společnost slibuje, že je schopná pomocí speciálního zařízení zachytit částečky popela přímo z výfuků dieselových aut. Kovová tuba s jemným sítem a senzory se jmenuje Kaalink. A není nutné ji připevňovat jen k výfukům aut. Firma ji vyzkoušela i na vlaku, bagrech nebo obyčejných komínech.



Air-Ink poté zásobník s popelem zpracuje a vyfiltruje. Pomocí mechanického čistění z něj odstraní těžké kovy a sklo, zůstanou jen prachové částečky. Ty pak smíchá s přesným množstvím rostlinného oleje podle toho, jaký má být výsledný produkt. Může z něj pak vyrábět propisovačky, fixy, označovače, ale třeba i lak určený k vnitřnímu a venkovnímu nátěru.

"Popel je nebezpečný ve formě aerosolu, který skončí v našich plicích. V znečištěných místech ho dýcháme každý den. Pokud ho ale vyčistíme od těžkých kovů a proměníme v barvu, je stejně bezpečný jako kterýkoliv jiný inkoust," říká Anirudh Sharma, jeden ze tří zakladatelů společnosti Air-Ink.



V současnosti má firma k dispozici 75 zařízení Kaalink, které rozdala hlavně v Indii mezi přátelé zakladatelů a firmy, jež měly o spolupráci s projektem zájem. Netrvalo ale dlouho a loni si snahy tří indických mladíků všiml pivovar Tiger Beer. Do projektu se zapojil a nyní by měla i jeho auta dostat do výfuků tato zařízení.

Air-Ink už přes svou mateřskou společnost Graviky Labs produkuje celou řadu zboží založeného na využití temně černé barvy z popela. Základem je třicetimilimetrové pero, jehož obsahem je barva z popela vyprodukovaného za pouhých 45 minut jízdy.



Společnost už požádala i o podporu na Kickstarteru, což se povedlo. Vybrala zatím dvojnásobek toho co potřebovala. Ve spolupráci s Tiger Beer také natočila propagační video, které popisuje, jak celý proces funguje a co s popelem lze dělat. Podívejte se (anglicky):

Projekt indických studentů, kteří založili firmu na výrobu barvy z popela výfuků automobilů. | Video: Jan Markovič

autor: Jan Markovič