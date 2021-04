Další automobilky končí se spalovacími motory. Honda do dvaceti let, Lotus ještě dřív

Další automobilky oznámily, že v budoucnu hodlají zcela ukončit výrobu spalovacích motorů a vyrábět pouze elektromobily. Po Jaguaru, Mini, Bentley nebo Fordu na evropském trhu tak budou jen modely s nulovými emisemi z výfuku nabízet také japonská Honda a britský výrobce sportovních automobilů Lotus.

Honda počítá s tím, že už příští rok bude v Evropě prodávat jen elektrifikované modely. To znamená, že její nabídku budou tvořit minimálně hybridy, čím dál větší slovo ale budou dostávat i čisté elektromobily. Právě jejich podíl, nejen bateriových, ale také vodíkových, by se měl na celosvětových prodejích značky postupně zvyšovat.

Japonci počítají s tím, že do roku 2030 budou elektrické vozy zastávat 40 procent všech prodaných aut značky na významných světových trzích. Do roku 2035 se má podíl zdvojnásobit a do roku 2040 už Honda nechce prodávat nic jiného než auta s baterií anebo nádržemi na vodík. A konečně v roce 2050 budou všechny produkty i další aktivity Hondy uhlíkově neutrální.

Kvůli tomu chce firma vedle přechodu na bezemisní modely rovněž přijít s programem recyklace baterií nebo používáním plně udržitelných materiálů. A protože Honda nevyrábí jen automobily a motorky, u nichž rovněž počítá s přechodem na elektrický pohon, v odvětvích, kde je elektrifikace složitá, chce za účelem dosažení svých cílů používat alespoň uhlíkově neutrální paliva. Takovým odvětvím jsou třeba letecké motory.

Zpátky ovšem k automobilům. V USA bude Honda na elektrifikaci spolupracovat s koncernem General Motors, přičemž už v roce 2024 mají jezdit dva velké japonské elektromobily s bateriemi Ultium od GM. Jeden bude nosit značku Honda, druhý značku Acura. Nejprve pro USA, ale následně i další globální trhy také automobilka počítá s použitím nové elektrické platformy e:Architecture.

Aby byly automobilové plány úplné, v Japonsku Honda počítá s plně elektrifikovanou (tedy včetně hybridů) nabídkou až v roce 2030, v Číně značka představí do pěti let hned deset elektromobilů. Pro Evropu naopak její představitelé konkrétnější nebyli, jediný daný plán je tak zatím nabídka plně elektrifikované modelové řady od příštího roku.

Ve druhé polovině této dekády má mít premiéru rovněž baterie s pevným elektrolytem, která by podle Hondy měla přinést vyšší kapacitu a menší náklady, a tedy i teoreticky prodloužení dojezdu a zlevnění elektromobilů.

Kromě budoucnosti pohonných ústrojí představila Honda také své plány ohledně bezpečnosti provozu. V roce 2050 tak nemá při dopravní nehodě, jejímž účastníkem bude auto nebo motorka Hondy zemřít žádný člověk. Rozšířit se tak má nabídka asistenčních systémů i do levnějších modelů prodávaných v rozvojových zemích, automobilka bude rovněž dále pracovat na autonomním řízení třetí úrovně. To se poprvé objevilo na počátku března v limitovaném počtu luxusní limuzíny Legend, prodávané zákazníkům na leasing.

Znamená přitom, že řidič může v kolonách třeba na dálnicích nechat v rychlostech do 50 km/h řízení jen na automobilu, který je v tu chvíli, respektive jeho výrobce, také zodpovědný za případnou dopravní nehodu. Řidič navíc nemusí aktivně sledovat dění na silnici a držet volant jako u úrovně dva, nicméně musí být stále připraven okamžitě převzít řízení, pokud ho k tomu systém vyzve. Do elektrifikace nebo asistenčních systémů tak Honda v příštích šesti letech investuje přibližně pět miliard jenů.

Lotus je agresivnější než Honda

A Honda není jedinou značkou, která v posledních dnech oznámila přechod na čistě elektrickou mobilitu. Podobně je na tom také britský Lotus, jehož majoritním vlastníkem je čínské Geely. To už vlastní třeba Volvo nebo z poloviny také Smart.

Lotus je ve svých plánech přitom ještě radikálnější než Honda. Už v červenci bude mít premiéru model Emira, který nahradí Elise, a pod kapotu i nadále dostane benzinový motor. Podle magazínu Autocar půjde o turbem přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec od zatím nejmenovaného výrobce a šestiválec s kompresorem od Toyoty. Jenomže to bude také naposledy, kdy nový Lotus dostane spalovací agregát.

Všechna další nová auta značky představená po řadě Emira už budou mít elektrický pohon. Na konci této dekády, nejspíše v roce 2028, kdy značka oslaví osmdesáté narozeniny a završí se její transformační plán, pak už jiné než elektrické ústrojí v útrobách britských modelů nebude.

Pilotním modelem elektrické budoucnosti značky je hypersport Evija. Ten se představil už před dvěma lety, kdy konstruktéři slíbili použití čtyř elektromotorů s výkonem dohromady přes 1471 kW. Finální technická data zatím známá nejsou, výroba limitovaného počtu kusů ale začne ještě v letošním roce.

Právě Evija bude stát na jedné ze čtyř nových platforem (zaměřená bude na hypersporty), které Lotus chystá. Druhá bude určená pro lehká sportovní auta a dostane ji chystaná Emira. Další technický základ budou mít masovější modely (připravuje se třeba plně elektrické SUV) a konečně poslední plně elektrickou platformu pro sportovní auta vyvíjí Lotus ve spolupráci s Alpine. Francouzský výrobce přitom také počítá s plně elektrickou budoucností.

Všechny čtyři platformy budou dostupné i dalším značkám v rámci skupiny Geely a teoreticky také jiným výrobcům úplně mimo čínskou automobilku. Produkce sportovních aut má podle Autocaru nadále pokračovat v britském Hethelu, nicméně třeba chystané elektrické SUV a další vozidla pro širší spektrum zákazníků se budou vyrábět v čínském Wu-chanu v továrně Geely.