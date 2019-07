Představuje se nejsilnější auto světa. Čtyři elektromotory nabídnou až 2000 koní

Lotus o sobě po delší době dává opět nahlas vědět. Britskou značku před dvěma lety z větší části koupilo čínské Geely, které se poprvé uvádí novým modelem. Evija je pak rovnou něco, čemu se v angličtině říká "halo car" - tedy auto strhávající na sebe veškerou pozornost. Jde o plně elektrický hypersport a navíc také o nejsilnější silniční auto současnosti.

Proč jméno Evija? Lotus Evija byl původně známý jen pod svým kódovým označením Type 130. Nakonec ale dostal neobvyklé jméno znamenající "první svého druhu" nebo "žijící". Název Evija tak vychází ze jména Eve. Jde o anglickou verzi jména Eva, v biblické symbolice první žena na zemi. A Evija je nejen prvním britským elektrickým hypersportem, ale i prvním modelem značky potom, co ji koupilo čínské Geely a jejím prvním produkčním elektromobilem.

Evija je po delší době prvním skutečně zcela novým modelem Lotusu. A rovnou i tím nejlepším. Jde o hypersport, tedy auto s velmi vysokým výkonem i rychlostí. A v případě britského vozu jde dokonce rovnou o nejsilnější silniční auto světa. Konstruktéři uvádí, že cílem je nabídnout výkon 2000 koní, tedy 1471 kW a točivý moment 1700 Nm.

Těchto hodnot vůz dosahuje použitím čtveřice elektrických motorů - každá náprava má dva umístěné v řadě, každý motor má také svou převodovku a měnič. Poháněná jsou všechna kola, přičemž z 0 na 100 km/h Lotus zrychluje za méně než tři vteřiny a z 0 na 300 km/h za méně než devět sekund.

Vzhledem k maximální rychlosti 320 km/h tak Evija dosáhne svého maxima dříve než řada aut zrychlí na stokilometrovou rychlost. Za zmínku stojí i vektorování točivého momentu, automaticky přenášející výkon na dvě, tři nebo čtyři kola v libovolné kombinaci. Na okruhu, při využití režimu Track, umí systém poskytnout více výkonu jednotlivým kolům tak, aby bylo možné více "utáhnout" projížděnou zatáčku. Tím se zlepší čas na kolo.

Lotus Evija | Video: Lotus

Důležitou součástí pohonného ústrojí jsou baterie, umístěné uprostřed za prostorem pro cestující. To pomáhá například rozložení hmotnosti nebo aerodynamice. Dodavatelem celého řešení je Williams Advanced Engineering, tedy společnost patřící do skupiny Williams například po boku týmu formule 1.

Baterie mají výkon 2000 kW, což je osmkrát víc než v případě monopostu formule E, zároveň by to stačilo na provoz 1600 klasických varných konvic.

Kapacita akumulátorů je 70 kWh, což stačí k dojezdu 400 km. Za pozornost stojí dobíjení. Evija je totiž připravená na 800kW nabíječku, kterou ale zatím nikdo komerčně nenabízí. Až se tak stane, celou kapacitu baterií bude možné dobít za devět minut. V současné době s maximálními 350 kW je sto procent kapacity k dispozici za 18 minut, 80 procent kapacity potom za 12 minut.

Celý technologický balík je podle automobilky velmi efektivní. "Baterie, motory a převodovka, každý komponent pracuje s 98procentní efektivitou," říká Matt Windle, v Lotusu zodpovědný za vývoj sportovních aut. To je ve světě hyperaut prakticky nevídané. A když je řeč o elektromobilu, Evija má umělý generátor zvuku, tak jak to vyžaduje nová legislativa.

K dynamice kromě síly pohonného ústrojí pomáhají i další prvky. Například hmotnost vozu je 1680 kg, nejméně ze všech elektrických hyperaut. Dosáhnout jí pomohl jednak karbonový jednolitý monokok od italské firmy CPC, jednak také karbonová karoserie. Jsou to ale i detaily - třeba lehká hořčíková kola o průměru 20 palců vpředu a 21 palců vzadu.

Dále se o dynamiku stará aktivní aerodynamika v podobě pohyblivého zadního křídla a také systému DRS. Ten je známý z monopostů formule 1 a snížením přítlaku zvyšuje maximální rychlost. Povšimněte si také, že auto nemá zrcátka. Místo nich jsou v blatnících kamery, které se aktivují po odemčení. Obraz zezadu přenáší další kamera na střeše.

Designově nejzajímavějším prvkem jsou Venturiho tunely v zadní části karoserie. Jde o otvory, které usměrňují obtékání vzduchu přímo skrz karoserii. Ohraničeno je toto řešení červenými diodami, které zároveň tvoří skupinová světla. Vpředu jsou vůbec poprvé u sériového auta použita laserová světla jak dálková, tak i potkávací.

Ač to z obrázků nemusí vypadat, auto je velmi kompaktní. Na délku má 4459 mm, na výšku pouze 1122 mm, ale na šířku 2000 mm. Světlá výška je 105 mm. Do kabiny se nastupuje přes vzhůru se vyklápějící dveře. Ty se otevírají klíčkem a zavírají tlačítkem na stropě (tady je zřejmá inspirace u Espritu Turbo z přelomu 70. a 80. let a jeho stropní konzole). Kliky Evija nemá.

Interiéru jednoznačně dominují volant tvarem podobný těm ve vozech F1 nebo speciálech Le Mans a digitální přístrojový štít. Volant je vybaven také otočným ovladačem nastavujícím jeden z pěti jízdních režimů - Range, City, Tour, Sport a Track.

Co bude s Lotusem? Evija by měla být prvním z mnoha nových Lotusů blízké budoucnosti. Dojde totiž na nové generace modelů Elise, Exige a Evora a počítá se i se zatím nepojmenovanými zcela novými vozy. "S podporou Geely vytvoříme rodinu nových aut, dostávajících jménu a DNA značky Lotus," věří šéf britské automobilky Phil Popham.

Přes celý interiér se táhne plovoucí linie, pozorovatelná i přes čelní sklo. "Tvar se inspiroval u závodních prototypů značky z pozdních 50. a raných 60. let," konstatuje designér vozu Russell Carr. Viditelné jsou i prvky z karbonu, středová konzole je navržená ve stylu lyžařských sjezdovek a tvoří ji dotyková tlačítka s haptickou odezvou.

Výroba Lotusu Evija začne příští rok v Hethelu, ležícím poblíž britského Norwiche. Vznikne 130 kusů, každý s cenou 1,7 milionu liber bez daně. Záloha, kterou lze již složit, je ve výši 250 tisíc liber. V přepočtu je to asi 48 milionů, respektive asi sedm milionů korun. Lotus slibuje i rozsáhlou personalizaci, přímo do karbonových vláken karoserie například umí zabudovat kovové elementy.