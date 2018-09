před 27 minutami

Od 1. září vstoupila v platnost emisní norma Euro 6.2 nebo také Euro 6c, která zcela změnila přístup k měření spotřeby a emisí. Vedle upraveného laboratorního cyklu přibyly i jízdní zkoušky v reálném provozu. To výrazně překopalo nabídku většiny výrobců, přičemž zážehové agregáty bez přeplňování ve větších autech již téměř nekoupíte. To neplatí pro rumunskou Dacii, která i vzhledem k příznivé ceně atmosférické jednotky zachovala. Zároveň ale přibyl třeba nový diesel 1.5 Blue dCi. Na kompletní změny v portfoliu rumunské značky se podívejte do galerie.