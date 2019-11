Ztráta hodnoty u ojetin: Když Dacia, Suzuki nebo Jeep překonává Audi i Mercedes

Kolik peněz utržíte za své auto po třech letech používání? Záleží na barvě? Jen málokdy. Na výbavě? Skoro vůbec, leda na klimatizaci. Tak tedy na kvalitě? To už teprv ne. Málokdo ji dokáže objektivně posoudit, ne každý se o ni zajímá a do rozhodování častěji mluví emoce než rozum. Ve skutečnosti budoucí cena vašeho auta záleží na tom, kolik lidí by si ho chtělo jako ojetinu koupit. A to už nezáleží jen na oblíbenosti daného modelu. Musí se najít dost jeho ctitelů, kteří na koupi finančně dosáhnou. A zároveň nesmí být ojetin na trhu moc, aby se ceny nerozředily.