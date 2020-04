Co udělá karanténa s automobilovým trhem? V Itálii klesl v dubnu o 98 procent

Bylo to podobné jako u nás. Na rozdíl od března, kdy byly autosalony v Itálii uzavřené jen část měsíce, během dubna se do nich nesmělo vůbec. Jaký má karanténa nařízená kvůli epidemii koronaviru dopad na prodeje aut, ukazují předběžné výsledky z tamního trhu. Čísla se tam propadla o neuvěřitelných 98 procent.

Vyplývá to alespoň z předběžných dat společnosti Dataforce, která přinesl magazín Automotive News Europe. V celé Itálii se za prvních 24 dubnových dní prostřednictvím všech možných prodejních kanálů prodalo, tedy na úřadech zaregistrovalo, jen 2182 aut, vloni to přitom bylo téměř 108 000. "Čísla za celý duben by se měla pohybovat mezi 2500 a 2600 vozy, oproti loňským 175 654 autům," cituje server italského šéfa Dataforce Salvatoreho Saladina.

Duben tak zaznamenal 98procentní pokles prodejů, v březnu, na jehož začátku se autosalony uzavřely, trh meziročně spadl o 85 procent. Oživení by mohlo začít až v květnu, showroomy se v Itálii mohou plně otevřít v pondělí čtvrtého.

Paběrkující trh by na tom mohl být ještě hůře, kdyby Renault 24. dubna nezaregistroval 317 elektromobilů Zoe na svoji vlastní půjčovnu ES Mobility. Kromě Zoe pak tříciferné registrace zaznamenal jen Fiat Panda (157 kusů) a Jeep Compass (116 kusů).

V rámci přihlášení na soukromé zákazníky se nejvíce dařilo Tesle. Model 3 měl 58 přihlášených exemplářů. Byť se oproti březnu 2019 jedná o třetinový pokles, je evidentní, že on-line model prodeje může fungovat, pokud jsou na něj zákazníci zvyklí a prodejce (Tesla) jim nedává na výběr.

Zástupci automobilek v současné době volají po rozšíření pobídek k nákupu auta. V současné době se vztahují jen pro elektrické a hybridní vozy s emisemi do 60 gramů. Podle tamního šéfa sdružení dovozců automobilů UNRAE Micheleho Crisciho by vláda měla podpořit i vozy s méně než 95 gramy.

Po celé Evropě by letos prodeje aut mohly podle nejrůznějších analytických odhadů klesnout o více než dvacet procent.