Co říkají evropské automobilky na případné clo na auta dovážená do USA? Ford se například nebojí

před 3 hodinami

Obchodní válka mezi USA a Evropskou unií se přiostřuje a prezident Donald Trump dokonce pohrozil, že po zavedení dovozního cla na ocel by mohl razantní zvýšení na 20 procent rozšířit také na osobní auta vyráběná v Evropě a dovážená do USA. Zeptali jsme se tří hlavních evropských automobilek, co by to s jejich obchodní strategii udělalo.