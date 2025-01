Čína si brousí zuby na továrny VW v Německu. Obejde cla a potrápí domácí značky

Čínské firmy mají v hledáčku německé továrny Volkswagenu, které chce koncern v příštích letech opustit. Jde o závod v Drážďanech, kde se vyrábí elektrický model ID.3, a také o provoz Osnabrücku, kde vzniká T-Roc Cabrio. Volkswagen má k prodeji podmínky, ale v zásadě není proti, píše agentura Reuters.

Značka Volkswagen čelí poklesu zájmu o její auta, mimo jiné i kvůli rozmachu čínských automobilek. Teď to ale navíc vypadá, že se konkurence z říše středu hodlá usadit na místech, která ještě nedávno byla pro Volkswagen symbolem prosperity.

Podle Reuters si čínská vláda a tamní výrobci automobilů vyhlédli v Evropě nepotřebné továrny Volkswagenu a chtějí v nich rozjet vlastní výrobu. Tím by se vyhnuli vysokým clům, která na elektromobily vyrobené v Číně uvalila loni v létě Evropská unie. Zároveň by se dostali pod kůži evropským značkám, jež se poslední měsíce mohly alespoň na domácí půdě cítit v relativním bezpečí.

"Koupě továrny by Číně umožnila vybudovat si vliv v ceněném německém automobilovém průmyslu, který je domovem nejstarších a nejprestižnějších automobilových značek," píše Reuters. Až dosud se čínští investoři u našich západních sousedů drželi spíše v pozadí, což je i případ dvou velkých akcionářů automobilky Mercedes-Benz.

Přesto právě letošek přinese v působení čínských značek v Evropě jistý zlom: BYD zahájí výrobu v továrně, kterou postavil na zelené louce v Maďarsku, Omoda chystá totéž v bývalé španělské továrně Nissanu. Všechny velké zahraniční investice firem přitom musí projít schválením čínské vlády, v některých případech je iniciátorem přímo komunistické politbyro, které sleduje vlastní politické cíle.

Reuters uvádí, že investiční rozhodnutí budou záviset na postoji nové německé vlády, která vznikne po únorových volbách. Německá a čínská ekonomika se úzce propojily během let, kdy byla kancléřkou Angela Merkelová. Současná vládní koalice ale upřednostňuje větší nezávislost na Číně, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková dokonce neváhala prezidenta Si Ťin-pchinga označit za diktátora.

Vedení Volkswagenu chtělo v Německu uzavřít několik závodů, nakonec se ale s odbory dohodlo na dvou. Továrny v Osnabrücku, která zaměstnává 2300 lidí, a Skleněné manufaktury v Drážďanech, kde jich pracuje 340. Zdroj agentuře Reuters sdělil, že Volkswagen je továrnu v Osnabrücku čínskému zájemci ochoten prodat.

Zástupce odborů z Osnabrücku Stephan Soldanski uvedl, že zaměstnanci závodu nebudou mít nic proti výrobě pro jednoho z partnerů společného podniku Volkswagen se sídlem v Číně. "Dovedu si představit, že bychom něco vyrobili pro čínský společný podnik. Ale pod logem VW a podle našich standardů. To je klíčová podmínka." Přesto, že se Volkswagen s odbory na prodeji továrny dohodl, pro čínské společnosti mohou představovat komplikace - drží totiž polovinu křesel v poradních orgánech německých společností.

"Čína zavedla řadu opatření k otevření se, aby vytvořila nové obchodní příležitosti pro zahraniční společnosti. Doufáme, že německá strana bude mít také otevřenou mysl a poskytne spravedlivé a nediskriminační podnikatelské prostředí, aby zde naše firmy mohly investovat," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí pro Reuters. Čínští investoři mají v Německu podle agentury zájem nejen o továrny VW, ale i o závod Fordu v Saarlouis. Poohlížejí se i po bruselské továrně, kde v únoru skončí výroba Audi e-tron.

Situace v koncernu VW je podle oborového magazínu Automobilwoche natolik vážná, že prosincová dohoda vedení s odbory ještě neznamená, že v budoucnu nedojde k uzavření dalších továren. Roční výrobní kapacita koncernu se má snížit o 734 tisíc vozů a náklady na vývoj a výrobu mají být konkurenceschopné.

Co si lze za tímto pojmem představit, nečekaně odhalilo nejnovější vydání odborových novin mladoboleslavské Škody. "Už nějakou dobu se ví o novém projektu, který je připravován pod názvem Game changer, vycházející ze základního modelu výroby vozů Tesla Elona Muska. Tento nový model má být zahájen v továrně Volkswagen Wolfsburg a uvidíme, zda a jakým způsobem by se dostal k nám," píše Škodovácký odborář a pokračuje: "Pokud ano, tak by došlo v podstatě ke kompletní revoluci, demontáži a znovupostavení podniku Škoda Auto."

Škodovácký odborář dále zmiňuje, že taková transformace by byla spojena s redukcí pracovních míst, a vyzývá k ostražitosti. "Neboť koncern Volkswagen na nás neustále chystá lstivé pasti a návnady s cílem vyždímat nás co nejvíce a případně odhodit."

Přes varovná prohlášení škodováckých odborů se mladoboleslavské automobilce loni dařilo, když v Evropě zvýšila odbyt o 7,6 procenta. V prodejích dokonce překonala Audi a v rámci koncernu se vůbec poprvé v historii stala po Volkswagenu druhou největší značkou.