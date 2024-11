Zloději dílů ve VW dostali mírné tresty. Kradlo se jim snadno, díly končily i v Rusku

Kromě neústupných odborů čelí automobilka Volkswagen také nenechavcům z vlastních řad. Případ, kdy šest mužů obralo automobilku o součástky v hodnotě padesát milionů korun, řešil nedávno krajský soud v německém Braunschweigu.

Problematičtí zaměstnanci se najdou v každé automobilce, také Volkswagen jen za prvních šest měsíců letošního roku zahájil 81 disciplinárních řízení ve věci krádeží a podvodu, současně bylo 708 lidí propuštěno a 2151 dostalo varování kvůli porušení pravidel.

Čas od času se objeví i velký případ organizovaných loupeží, jeden takový nedávno rozhodoval německý soud: Šest mužů ve věku mezi 40 a 56 lety se přiznalo, že z logistického centra Volkswagenu v obci Harvesse ležící v Dolním Sasku ukradlo autodíly v hodnotě přes dva miliony eur (50 milionů korun). Jejich lup zahrnoval 5292 ložisek kol, 1216 brzdových kotoučů a 506 brzdových třmenů.

Dva členové skupiny provozovali vlastní autoservis, kromě toho díly končily také u překupníků v Polsku a Rusku. Součástky navíc nebyly kradeny náhodně, organizátoři vytvářeli "seznam objednávek", který předávali dalšímu obžalovanému. Ten ve Volkswagenu pracoval jako skladník a byl to on, kdo nakládal objednané díly na kamiony, jež by za normálních okolností končily cestu ve výrobním závodě automobilky v nedalekém Braunschweigu.

Tam ale s nákladem nikdy nedorazily, protože dva řidiči, kteří byli do případu také zapleteni, po cestě odbočili na odlehlé parkoviště. Tam díly přeložili do menšího náklaďáku, jehož řidič za každou cestu inkasoval 100 eur. Aby šoféři zamaskovali odchylku od běžné trasy, podle televize NDR používali rušičku GPS signálu, čímž z provozu vyřadili v autě umístěný lokátor.

Kolik dílů skupina nakradla ve skutečnosti, není jisté, státnímu zástupci se podařilo prokázat celkem 13 takových jízd. Hlavní organizátor a speditér Vitalij H. a skladník Volkswagenu Eugen M. byli odsouzeni ke třem letům a devíti měsícům, ostatní obžalovaní odešli s mírnějším trestem, v jenom případě dokonce podmíněným.

Soud přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pachatelů a také tomu, že ze strany automobilky "došlo k selhání kontroly". I přes pravidelnou inventuru, která odhalila mezery v zásobách, mělo být podle předsedy senátu podniknuto jen málo opatření. "Bylo to pro ně nesmírně snadné," řekl doslova v závěrečné řeči.

Od té doby se podle německého tisku situace ve Volkswagenu změnila, automobilka prý měla zavést systém anonymního nahlašování případů a další blíže nespecifikované kontrolní mechanismy.