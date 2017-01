Povinnost mít emisní nálepku na autě platí v Paříži i pro cizince, přitom ji systém neumí vydat

před 24 minutami

Veškeré automobily a motocykly jezdící po Paříži musí mít od pondělí viditelně vylepenou jednu z nových emisních nálepek, které je rozlišují podle toho, jak moc znečišťují ovzduší. Pařížská radnice se nejdříve nechala slyšet, že povinnost se vztahuje i na auta ze zahraničí, ale registrační systém pro cizince nefunguje. Nyní tamní úřady tvrdí, že ho do února zprovozní a do té doby mohou turisté jezdit po Paříži bez emisní nálepky.

Od 16. ledna 2017 musí mít všechny osobní automobily, motocykly i užitkové vozy jezdící po Paříži viditelně vylepenou jednu z nových barevných emisních známek. Tato nálepka auta dělí podle toho, jak moc znečišťují ovzduší. V případě většího smogu ve městě pak bude dočasně zakázáno jezdit těm vozidlům, která ovzduší znečišťují více.

Toto opatření se týká všech osobních a užitkových vozů, autobusů, nákladních aut i jednostopých vozidel, a to i registrovaných v zahraničí, zdůraznila nejprve radnice francouzské metropole. „Je to naléhavé, znečištění ovzduší zabíjí,“ řekl při setkání s novináři dopravní expert Christophe Najdovski z pařížské radnice.

Vyzkoušeli jsme tedy, zda systém funguje i pro vozidlo registrované v Česku. Stránky www.certificat-air.gouv.fr však akceptují žádost pouze pro auta registrovaná ve Francii. Pokud by nyní český občan vyrazil do Paříže autem, znamená to tedy, že by porušoval nařízení a mohl dostat pokutu?

Vyjádření z francouzského velvyslanectví z Paříži je následovné: "Na základě informací, které jsme obdrželi z oficiálního zdroje Ministerstva pro životní prostředí, energetiku a moře, vám můžeme sdělit, že plakety jsou sice povinné od 16. ledna 2017, ale vzhledem k operačnímu systému, který nebyl pro registrační značky zahraničních vozidel uzpůsoben, není a nebude tento přestupek postihován. Operační systém by měl být plně funkční od 1. února 2017."

Zavedení emisních samolepek prosadila socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová, která udělala z boje proti znečišťování ovzduší jednu ze svých priorit. Prosadila například to, že se silnice podél řeky Seiny přeměnily v pěší zóny.

Míru znečišťování vozidlem rozlišuje v Paříži šest známek od zelené pro elektromobily či hybridy až po šedou pro auta se staršími naftovými motory, které podle mínění pařížského magistrátu vypouštějí do ovzduší nejvíce škodlivin.

Samolepicí známka zvaná Crit'Air se prodává za 4,2 eura včetně poštovného po Francii, objednat ji lze na internetové stránce, kde žadatel vyplní údaje o registraci vozidla. Na tuto samolepku ale nemají nárok vozidla, která byla vyrobena před říjnem 1997 a motocykly před červnem 2000.

Auta, která jsou buď starší, anebo nemají nalepenou nálepku, smějí jezdit po Paříži jen o víkendech a v pracovní dny od 20:00 do 8:00. Policie je oprávněná nyní udělovat pokuty všem, kteří by toto nařízení porušili, a to od 68 do 135 eur podle kategorie vozidla.

Po Paříži jezdí podle úřadů denně kolem 600 000 vozidel, včetně 100 000 dodávek a kamionů a na 100 000 motocyklů.

autoři: ČTK, Eva Srpová