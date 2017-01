Zlínsko trápí smog. Lidé by měli větrat jen krátce a omezit jízdy autem, doporučují meterologové

před 42 minutami

Vysoká koncentrace smogu trápí Zlínský kraj. Meteorologové v regionu vyhlásili smogovou situaci. Nejhorší ovzduší je na Vsetínsku, Ve Valašském Meziříčí byla v 5:00 podle meteorologů naměřena denní koncentrace polétavého prachu 179,2 mikrogramu na metr krychlový. Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy.

Zlín - Meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili pro Zlínský kraj smogovou situaci. Alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr koncentrací hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles, sdělil Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Limit je 50 mikrogramů na metr krychlový.

Nejhorší je situace na Vsetínsku. Ve Valašském Meziříčí byla v 5:00 podle meteorologů naměřena denní koncentrace polétavého prachu 179,2 mikrogramu na metr krychlový. Špatně se dýchá také lidem ve Zlíně, kde ve stejném čase naměřili 104,2 mikrogramu na metr krychlový.

Limit je výrazněji překročen i v Uherském Hradišti (85,3) a Otrokovicích (73,3 mikrogramu na metr krychlový). Jen mírně nad limitem jsou koncentrace polétavého prachu v Těšnovicích u Kroměříže, kde v 5:00 meteorologové naměřili 53,7 mikrogramu na metr krychlový.

Podle Hrušky je v blízké době možné vyhlášení regulace. Při ní například některé průmyslové podniky musejí omezit výrobu. Zhoršené rozptylové podmínky trápí také obyvatele Moravskoslezského kraje. V něm byla smogová situace vyhlášena v sobotu a stupeň regulace zde platí od neděle.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.

autor: ČTK