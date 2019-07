Jízda na elektrickém Praseti. Vyzkoušeli jsme Čezetu 506, originální retro skútr

Skútr, který pozná úplně každý, i kdyby se o stroje jedné stopy moc nezajímal. Čezeta Typ 506 je totiž novodobou verzí legendárního stroje, kterému se neřekne jinak než Prase.

Autoreport: Čezeta | Video: Jakub Zuzánek, Eva Srpová | 01:29

Původní stroj navrhl konstruktér Jaroslav František Koch, který již před druhou světovou válkou působil v letecké továrně Avia, navrhoval motocykly značky Praga, a rovněž spolupracoval s Českou zbrojovkou ve Strakonicích.

Sestrojil skútr Čezeta 501, který později následovala ještě inovovaná verze 502. Přezdívku si stroj vysloužil díky svým tvarům. Protažená kapotovaná příď s kruhovým světlometem zkrátka připomíná vepří čumák.

Prase excelovalo na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a stalo se v podstatě "Vespou socialistických republik". Vyrábělo se od konce padesátých let až do poloviny následujícího desetiletí a celkem vznikly desetitisíce kusů (prameny hovoří o 120 tisících). Exportovaly se do různých koutů světa, třeba na Kubu, do Ruska nebo Vietnamu.

Práva na značku si v roce 1999 koupil Brit žijící v Česku Neil Eamonn Smith a rozhodl se výrobu Prasete obnovit. Informace o renesanci zveřejnil v roce 2013, vývoj ale trval ještě několik let. Model 506 se tvarově podobá původnímu skútru, má ale kompletně moderní techniku.

Namísto dvoudobého jednoválce ho pohání elektřina. V náboji zadního kola se nachází elektromotor, i proto je kolo plné. To přední má nové Prase plné také, protože by to vypadalo nesourodě.

Elektrický skútr má nový rám a karoserii z laminátu namísto původních plechů. Tvary Prasete, v porovnání s elegantními vespami trochu masivní, jsou u novodobé verze výhodou. Díky dostatku prostoru pod čumákem se dovnitř pohodlně vejde lithium-iontová baterie s články Panasonic (stejné má i Tesla), a navíc je tu zabudovaná palubní 1,8kW nabíječka, takže k nabíjení ze zásuvky stačí jenom obyčejný kabel. Speciální, se kterým lze dobíjet i z veřejných stanic, je za příplatek.

Výkon elektromotoru a kapacita baterií dodávaných českou společností Akku Power se odvíjí od toho, jakou verzi si zvolíte. V nabídce jsou totiž dvě provedení. Čezeta 506/01 má menší 4kWh baterku a slabší elektromotor s nominálním výkonem 5,7 a maximálním 8 kW. U ní výrobce udává rychlost 85 km/h, hmotnost 137 kg a dojezd 80 až 100 km na jedno nabití.

Čezeta 506/02 je ta "lepší" (a taky dražší), když se může pochlubit 6kWh baterkou, výkonem 9,2 kW stálých a 11 kW maximálních, s nejvyšší rychlostí 120 km/h a dojezdem 120 až 150 km při deseti kilech nadváhy oproti "nula-jedničce".

Do testu jsme si vybrali silnější. Potěší, že reálný dojezd téměř odpovídá papírovým hodnotám, ujeli jsme skoro 120 km. Stroj živě zrychluje, a jakmile si zvyknete na to, že se dost vlní a má extrémně nízko těžiště, příjemně se s ním jezdí. Všechno výše zmíněné je však důsledkem konstrukční povahy stroje a původní Prase se kroutilo ještě víc.

"Startuje se", tedy spíše uvádí se v chod nejdřív otočením klíčku a poté stiskem trochu "utopeného" tlačítka na levé páčce. Zde je také přepínač mezi třemi rychlostními režimy (jednička s plným výkonem, trojka naopak eko režim s omezenou rychlostí do 50 km/h). Hodí se i zpátečka, tu musíte během činnosti držet a stroj pípá, aby upozornil okolí.

Pak už je ovládání jednoduché, místo standardního brzdění se skútrista může naučit rekuperovat energii, stačí na to ovládat pravou rukojeť v opačném směru než při akceleraci.

Plexi vypadá divně, osobně se mi stroj zdá hezčí a designově čistší bez něj, ale jeho funkčnost potěší - zejména v chladnějším počasí za ním řidič tak snadno nepromrzne. Jde o příplatek ve výši 9000 Kč. I barva je otázkou vkusu, retro stylu skútru ale podle mě víc ladí dvoubarevné provedení, žlutá je dost neobvyklá.

Kdo často jezdí na skútrech, ocení i stabilní zpětná zrcátka, která se neklepou na rozdíl od běžných, mají však jednu zásadní nevýhodu - řídítka Čezety jsou extrémně široká a se zrcátky ještě širší, a tak se se strojem nejde tak snadno proplétat kolem stojících aut v kolonách. Přitom právě proto byste chtěli jezdit se skútrem po městě.

Čezeta si zaslouží pochvalu i za spoustu krásných retro detailů, třeba za budíky s chromovým rámečkem i hezky sešité sedlo nebo koženou kapsu na doklady ukrytou u levého kolene.

Prase má charakter, líbí se mi, že se vyrábí v Česku, mimochodem v bývalé továrně slavné automobilky Wikov v Prostějově. S ničím si ho nespletete a mně osobně připadá fakt sexy, naprostá většina detailů je perfektně dotažená.

Prase si jde i půjčit Do konce října si jde elektrické Prase i oficiálně půjčit a projet se s ním Prahou. Funguje na to služba "Půjč si Prase" neboli Rent-a-Pig. Podmínkou je minimální věk 21 let a samozřejmě vlastnictví řidičského průkazu třídy A1 nebo B. Více info o pronájmu se dozvíte tady.

Problémem může být akorát cena. Je vysoká, i proto, že vývoj nebyl levný, a právě proto, že v Čezetě se snaží zachovat českou výrobu. Čezeta 506 Electric v základu stojí 330 tisíc a tato silnější verze ještě o 60 tisíc víc, plus se připlácí za další položky, třeba dvoubarevný lak nebo plexi štít.

Spousta lidí vám tedy řekne, že za tuto cenu si může pořídit buď pořádnou motorku, anebo rovnou auto. A bude mít pravdu. Tentokrát ale budu osobní více než kdykoli jindy - osobně elektrické Čezetě fandím, má kouzlo jako málokterý skútr, i když spíše dávám přednost strojům s klasickým spalovacím motorem. Je to motorka pro lidi, kteří chtějí podpořit českou výrobu, mají rádi retro a neřeší peníze. Moc jich asi nebude, ale držím palce, ať se jich najde tolik, aby se vyráběla dál.