Museli sbírat železo a rozdávat litry slivovice. Hasiči mají Pragu V3S jménem Miloš

Naprosto jedinečnou šedesátiletou Pragu V3S mají dobrovolní hasiči v Jankovicích. Tato unikátní cisterna prošla kompletní rekonstrukcí podvozku a dostala novou nástavbu. Aby na finančně náročný projekt hasiči sehnali dost peněz, museli i sbírat železo. Jako pozornost tamní hasiči rozdávali lahve slivovice. Autu neřeknou jinak než Miloš.

"Když Octavia nemůže, Praga V3S pomůže," glosují hasiči z dobrovolnického sboru v Jankovicích na Uhersko-Hradišťsku na svém facebookovém profilu video, jak policejní škodovku, která má potíže s kluzkou vozovkou v lese, vytahují na laně svou zářivou, oranžovou folií polepenou hasičskou "vejtřaskou". Auto, které má v technickém průkazu rok výroby 1966, totiž vypadá "skoro jako nové".

Cisternová stříkačka prošla náročnou renovací. "Kampaň na záchranu V3S jsme spustili na Startovači v lednu 2021, sešlo se nám 270 tisíc korun. Chtěli jsme vyrobit CAS (cisternovou automobilovou stříkačku), která zvládne práci v lese a v těžkém terénu," říká Jakub Remeš, velitel jednotky dobrovolných hasičů v Jankovicích.

O tři měsíce později našli firmu, která v Kolíně začala pracovat na výrobě nerezové nádrže, a také firmu, která se ujala generální opravy i výroby hasičské nástavby v Kařezu u Rokycan.

Jak už to u tak náročných projektů bývá, bylo potřeba ho upřesňovat a vymýšlet složitá technická řešení. "Přidali jsme další požadavky, například aby měla pneumatický světelný požár či přední naviják. Proto se prodlužoval termín dodání a samozřejmě cena," vypráví Remeš.

Aby hasičský sbor sehnal na tak nákladný projekt víc financí, zintenzivnil například pořádání různých kulturních akcí. A také začal střádat peníze dokonce i sběrem železa.

"Jenom za materiál na opravu a nástavbu se náklady vyšplhaly na 580 tisíc korun, generální dodavatel, firma Grizzly Fire Technic, na voze odpracovala asi 2450 hodin, přitom práci si neúčtovali. Majitel firmy je totiž taky hasič a našemu projektu na záchranu cisterny fandil," vysvětluje jankovický velitel hasičského sboru. Díky tomu ušetřili náklady na práci v hodnotě asi půl milionu korun.

Projekt byl opravdu velké sousto. "Při cestách do obce Kařez na konzultace jsme celkově najeli asi 7600 kilometrů, to je jak z Prahy do Pekingu," směje se. A dárky jako formou protislužby se prý nešetřilo. Samozřejmě v moravském duchu. "Rozdali jsme za odměnu asi 33 lahví slivovice," dodává Remeš.

Během opravy se objevila spousta složitostí, právě proto, že přestavba je poměrně atypická. Výzvou tak bylo například přesunout čerpadlo z přední části dozadu. V nádrži auto uveze 3000 litrů vody, přední a zadní naviják má tažnou sílu 10 tun. Pro rychlý zásah slouží 60metrová hadice na navijáku.

"CAS navíc není jen auto na přehlídky, kam nás zvou. Je to akceschopný speciál, který maká v terénu. Má za sebou oheň i vyprošťování mnoha aut, likvidaci popadaných stromů, rozvodněný potok. Není to žádná hračka na koukání. I proto už má pár šrámů z boje," dodává Remeš.

A taky má svou přezdívku. Tamní hasiči jí neřeknou jinak než Miloš. Na památku jejich kamaráda, zasloužilého hasiče z Jankovic.